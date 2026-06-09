Urlaub mit Kris Jenner: Ellen und Portia turteln auf Jacht

Ellen DeGeneres (68) und Portia de Rossi (53) haben sich bei einem luxuriösen Jachturlaub vor Mallorca auffallend vertraut gezeigt. Die Moderatorin und die Schauspielerin verbrachten ihre Auszeit in Spanien gemeinsam mit Kris Jenner (70) und wurden dabei beim Küssen und Turteln gesichtet. Auf Bildern, die People vorliegen, ist Ellen mit einem hellblauen T-Shirt und gemusterten Shorts zu sehen, während Portia in einem gestreiften Bikini die Sonne genoss. Die Bilder machen deutlich, wie vertraut Ellen und Portia auch nach vielen Ehejahren noch miteinander umgehen.

Doch nicht nur zärtliche Momente prägten den Luxusurlaub. Wie ein gemeinsames Instagram-Video von Ellen und Kris zeigt, ging es auf der Jacht auch lustig zu. In dem Clip, der am 7. Juni veröffentlicht wurde, lauert die Komikerin hinter einer Wand und erschreckt Kris, als diese den Raum betritt. Deren Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: "Was zur Hölle stimmt nicht mit dir?!", rief sie laut. Und: "Gott, ich habe Schauer am ganzen Körper." In der Bildunterschrift schrieb Kris: "@ellendegeneres und ihre Späße… es wird nie alt."

Ellen und Portia hatten sich 2001 hinter der Bühne bei einem Konzert kennengelernt und 2008 geheiratet. 2023 erneuerten sie ihr Eheversprechen – bei einer Zeremonie, die ausgerechnet Kris leitete und bei der Sängerin Brandi Carlile auftrat. Zuletzt war das Paar 2024 ins englische Landleben eingetaucht, doch seit einigen Monaten sind die beiden wieder öfter in den USA zu finden. Im Februar 2026 wurde bekannt, dass Ellen und Portia ein Haus in Montecito, Kalifornien, erworben haben.

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Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, März 2022

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Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres beim Super Bowl 2022

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Getty Images Portia de Rossi, Kris Jenner, Corey Gamble und Ellen DeGeneres