"Bridgerton" Staffel 6: Endlich kommt ihre Liebesgeschichte

Bridgerton-Fans können aufatmen: Der romantische Nachschub ist langfristig gesichert. Nach dem Finale der vierten Staffel hat Netflix nicht nur eine fünfte, sondern auch gleich eine sechste Season der Erfolgsserie bestätigt. Während bereits feststeht, dass sich die neuen Folgen der fünften Staffel zunächst um Francesca Bridgerton und ihre große Liebe Michaela drehen werden, sorgt eine Ankündigung von Showrunnerin Jess Brownell für weiteren Gesprächsstoff. Sie stellte bereits vor Kurzem in Aussicht, dass auch Eloise Bridgerton, gespielt von Claudia Jessie (36), in einem der zwei kommenden Kapitel ihre eigene Liebesgeschichte bekommen soll – ein Detail, das Eloise plötzlich zur heißesten Kandidatin für die Hauptrolle in Staffel sechs macht.

Für viele Fans ist diese Entwicklung überraschend, denn in den Romanvorlagen von Julia Quinn ist die Reihenfolge tatsächlich umgekehrt. "In Liebe, ihre Eloise" ist der fünfte Band der Buchreihe, während Francescas Geschichte erst im sechsten Roman "Ein hinreißend verruchter Gentleman" erzählt wird. Dennoch ergibt die Entscheidung der Serienmacher Sinn, denn Sir Philip Crane, Eloises zukünftiger Liebhaber aus den Büchern, ist bereits Teil der Serie. Er war bisher als Ehemann von Marina zu sehen, doch nach ihrem Tod wird er zum Witwer mit zwei Kindern. Diese Wendung bringt eine Brieffreundschaft zwischen ihm und Eloise ins Rollen, die letztlich den Grundstein für ihre Beziehung legt.

Mit der fünften Staffel dreht Hannah Dodd (30) als Francesca ihre erste große Liebesgeschichte an der Seite von Masali Baduza, die Michaela Kilmartin spielt. Die Produktion der neuen Season läuft bereits und Fans dürfen sich voraussichtlich 2027 auf die Veröffentlichung freuen. Die sechste Staffel wird allerdings nicht vor 2028 erwartet. Ex-Showrunner Chris Van Dusen hatte laut dem Magazin Collider bereits 2020 das Ziel von acht Staffeln genannt. Auch Produzentinnen Shonda Rhimes (56) und Betsy Beers bestätigten 2024 im Gespräch mit Variety diese Pläne. Autorin Julia Quinn verriet gegenüber People, dass Netflix von Anfang an die Rechte für alle acht Bücher gesichert habe.

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Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

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Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

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Netflix Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) in "Bridgerton" Staffel 4