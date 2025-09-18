Barbra Streisand erinnert an letztes Treffen mit Robert (†)

Die Nachricht vom Tod des Robert Redford (†89) hat viele Herzen schwer gemacht, auch das von Barbra Streisand (83). Die Sängerin und Schauspielerin meldete sich über Instagram zu Wort, um ihre Trauer über den Verlust ihres Kollegen und Freundes auszudrücken. Zu einem gemeinsamen Schwarzweißfoto aus dem Film "So wie wir waren", in dem sie 1973 Seite an Seite spielten, beschrieb sie Robert als "charismatisch, intelligent, tiefgründig und immer interessant". Er sei einer der besten Schauspieler gewesen, den Hollywood je hatte.

Die Verbindung der beiden Stars reichte über die gemeinsame Arbeit hinaus. In ihrem Beitrag berichtet Barbra von den Gegensätzen, die ihre Freundschaft prägten: Während Robert aus der Welt der Pferde kam, sei sie allergisch auf diese Tiere gewesen. Trotzdem habe der Wunsch, einander besser zu verstehen, ihre Beziehung unvergesslich gemacht. "Wir waren so verschieden, aber das machte es lebendig", so Barbra. Ihr letztes Treffen sei von intensiven Gesprächen über Kunst begleitet gewesen – ein Moment, den Barbra immer in Ehren halten werde.

Bereits kurz nach der Nachricht von Roberts Tod hatten zahlreiche Wegbegleiter wie Meryl Streep (76) ihre Trauer geäußert und Roberts Bedeutung als Schauspieler, Regisseur und Produzent gewürdigt. Jane Fonda (87) spielte in verschiedenen Streifen an Roberts Seite und verband bis zuletzt eine enge Freundschaft mit ihm. Leonardo DiCaprio (50) bezeichnete den Verstorbenen als "Legende", während Brad Pitt (61) ihn als "Mentor" würdigte.

Getty Images Barbra Streisand, Musikerin

Getty Images Robert Redford und Barbra Streisand bei den Oscars, 2002

