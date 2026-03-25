Fake-Schwangerschaftsvorwurf: Jetzt spricht Bonnie Blue

Bonnie Blue (26) lässt sich von den Zweifeln an ihrer Schwangerschaft nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem das Model im vergangenen Monat behauptet hatte, ihre sogenannte "Zucht-Mission" mit 400 Männern sei erfolgreich gewesen und sie sei schwanger, hagelte es Spekulationen, dass es sich bei der Schwangerschaft um einen Publicity-Stunt handeln könnte. Doch gegenüber dem Magazin Us Weekly stellte die 26-Jährige nun klar, dass es ihr völlig egal ist, ob die Menschen ihr glauben oder nicht. "Es ist nicht meine Aufgabe, sie davon zu überzeugen, dass ich tatsächlich schwanger bin", erklärte sie. Die Zweifel würden ihr sogar in die Hände spielen, denn mehr Zweifel bedeuteten mehr Kommentare und mehr Aufrufe.

Bonnie geht sogar noch weiter und macht sich über die Skeptiker lustig. Sie erzählte, dass sie einen Kommentar gelesen habe, in dem stand, dass die Leute selbst dann denken würden, es sei eine Puppe, wenn sie mit einem Baby gesehen werde. "Also genießt es, mir dabei zuzusehen, wie ich dieses Jahr eine Puppe herumtrage, denn ich bin schwanger, aber es macht mir überhaupt nichts aus, wenn die Leute mir nicht glauben", sagte sie. Bonnie kündigte außerdem "viel Spring-Break-Content" an und betonte, dass die "wirklich spaßige" Veranstaltung zeige, dass sie trotz ihrer angeblichen Schwangerschaft weitermachen könne.

Die Aufmerksamkeit um ihre Person könnte der Influencerin auch gelegen kommen, denn sie hat derzeit auch mit rechtlichen Problemen zu kämpfen. Anfang März wurde Bonnie wegen unanständigen Verhaltens in der Öffentlichkeit angeklagt, nachdem sie in einem Video vor der indonesischen Botschaft in London mit einer indonesischen Flagge Oralsex simuliert hatte. Zuvor war sie aus Bali wegen des Verdachts, pornografische Inhalte produziert zu haben, abgeschoben worden. Am 22. April muss das Model vor Gericht erscheinen und könnte im Falle einer Verurteilung bis zu sechs Monate ins Gefängnis kommen. Ihre Fans hatten zuvor bereits in einem Urlaubsvideo aus Mexiko vermutet, dass ihr Babybauch nicht echt sei und es sich um einen Silikongürtel handeln könnte.

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Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

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Instagram / bonnieblue OnlyFans-Bekanntheit Bonnie Blue, Mai 2024

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Pornodarstellerin