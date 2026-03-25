Bonnie Blue bricht ihr Schweigen zur Sex-Nachahmungs-Anklage

OnlyFans-Bekanntheit Bonnie Blue (26) sprach jetzt gegenüber Us Weekly über die Vorwürfe, sie habe im Dezember 2025 vor der indonesischen Botschaft in London eine sexuelle Handlung nachgeahmt und dabei eine indonesische Flagge benutzt. Für diesen Clip, der inzwischen gelöscht wurde, ist die 26-Jährige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angeklagt. "Mir geht es gut", sagte Bonnie und kündigte ein Aufklärungsvideo an: "Ich werde alle Fragen zu meiner Anklage in meinem neuesten Gangbang-Video offenlegen und beantworten. Es wird ein sehr explizites Video sein."

Das strittige Video entstand am selben Tag, an dem Bonnie aus Indonesien nach England zurückgekehrt war – sie war zuvor auf Bali verhaftet worden, weil sie im Verdacht stand, pornografische Inhalte produziert zu haben. In dem Video soll sie ihren Fans erklärt haben, dass sie zur Botschaft gekommen sei, damit die Verantwortlichen "es persönlich ansehen können". Die Anklage wegen des Videos erfolgte am 16. März und beinhaltete, dass Bonnie am 22. April vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen soll. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu sechs Monate Haft. Zu ihrem bevorstehenden Aufklärungsvideo sagte sie Us Weekly: "Jeder, den das interessiert, bekommt die Antworten, während ich tue, was ich am besten kann."

Parallel zur Anklage sorgt auch Bonnies angebliche Schwangerschaft weiterhin für Schlagzeilen. Nachdem sie vor einigen Wochen verkündet hatte, nach einer "Breeding Mission" schwanger zu sein, zweifeln viele daran, dass es sich dabei um eine echte Schwangerschaft handelt. Die 26-Jährige lässt sich von den Kritikern jedoch nicht beeindrucken. "Es ist nicht meine Aufgabe, sie davon zu überzeugen, dass ich tatsächlich schwanger bin", sagte sie gegenüber Us Weekly.

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

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Getty Images Tia Billinger, bekannt als "Bonnie Blue", bei ihrer Ankunft im Einwanderungsamt Ngurah Rai in Jimbaran, Bali

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TikTok / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star, März 2026

Wie findet ihr Bonnies Plan, ihre Anklage in einem "Aufklärungsvideo" zu thematisieren? Cleverer PR-Move – so behält sie die Kontrolle über die Story. Unpassend – bei so einem Thema wirkt das geschmacklos. Ergebnis anzeigen