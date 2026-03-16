Nicole Kidmans aufregendes Oscars-Comeback nach Scheidung

Nicole Kidman (58) sorgte bei den Oscars 2026 für einen glamourösen Auftritt. Die Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich der renommierten Preisverleihung in Los Angeles und präsentierte sich in einem atemberaubenden zweiteiligen Ensemble von Chanel. Das pastellfarbene Outfit bestand aus einem trägerlosen Peplum-Top und einem bodenlangen Rock, die beide mit zarten Federapplikationen verziert waren. Nicole trug ihr Haar in lässigen Wellen, die über ihre Schultern fielen. Für die 58-Jährige war es das erste Mal seit 2023, dass sie an der glamourösen Zeremonie teilnahm – und gleichzeitig ihr erster großer Auftritt seit der Scheidung von Keith Urban (58).

Die Schauspielerin und der Countrysänger hatten im September 2025 nach fast 19 gemeinsamen Ehejahren ihre Trennung bekanntgegeben. Im Januar dieses Jahres wurde die Scheidung offiziell abgeschlossen. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter: Sunday Rose, 17, und Faith Margaret, 15. Bei ihrer letzten Oscar-Teilnahme im Jahr 2023 war Nicole noch in Begleitung ihres damaligen Ehemanns gewesen. In diesem Jahr trat sie allein auf und war im Laufe des Abends auch als Präsentatorin auf der Bühne zu sehen.

Eine Quelle aus dem Umfeld der Schauspielerin verriet dem Magazin People zudem, dass Nicole derzeit nicht daran denke, sich auf die Partnersuche zu begeben. "Nicole hat es nicht eilig mit dem Dating", erklärte die Quelle. Sie befinde sich in einer "wirklich guten Phase" und konzentriere sich auf die Dinge, die sie glücklich machen – ihre Familie und ihre Arbeit. Zwar habe sie mit engen Freunden "lockere Gespräche" über das Thema Dating geführt, stehe aber unter keinerlei Druck. Wenn sie soweit sei, werde sie sich auf ihren engsten Freundeskreis verlassen, der ihr mögliche Bekanntschaften vermitteln könne. Derzeit arbeitet Nicole an mehreren Filmprojekten, darunter "Practical Magic 2" und "Margo's Got Money Troubles".

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026