Fans sind wütend: "Die Bachelors"-Ende steht wohl schon fest

Die neue Staffel von Die Bachelors ist noch nicht einmal gestartet, doch die Fans sind bereits in heller Aufregung – und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Grund dafür ist ein vermeintlicher Spoiler, der vorab durch die Medien gegangen ist. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, dass einer der beiden Bachelors die Show vorzeitig abbrechen soll, weil er sich so sehr in eine Kandidatin verliebt habe, dass er den anderen Frauen keine falsche Hoffnung machen wolle. Dabei soll es sich um Sebastian Paul handeln, der gemeinsam mit Tim Reitz in diesem Jahr auf Brautschau geht. Eine offizielle Bestätigung von RTL zu diesen Spekulationen gibt es bisher allerdings nicht.

Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash machen die Zuschauer ihrem Ärger über den möglichen Spoiler nun deutlich Luft. "Wäre interessanter gewesen, hätte es den Spoiler nicht vorher gegeben", ärgert sich eine Userin in den Kommentaren. Eine andere schreibt: "Vielleicht sollten die Sender mal ihre Verschwiegenheitsvereinbarungen überarbeiten. Gibt ja kaum noch Sendungen, bei denen man das Ende nicht schon vorab erfährt." Ein weiterer Nutzer fragt sich: "Aber warum gibt's die Neuigkeiten vor der Ausstrahlung?" Doch es gibt auch positive Stimmen. "Aber der Grund ist ja voll süß. Er hat sich so verliebt in eine, dass er den anderen gar keine falsche Hoffnung machen will", kommentiert eine Nutzerin. Weder Sebastian (35) noch Tim haben sich zu den Gerüchten bisher geäußert.

Sollte sich die Meldung bewahrheiten, wäre es ein absolutes Novum in der Geschichte von "Die Bachelors". Bisher gab es lediglich den Fall von Sebastian Preuss, der am Ende seiner Staffel keine Rose verteilte, weil er sich in keine der Kandidatinnen verliebt hatte. Ein freiwilliger Abbruch mitten in der Staffel, weil sich ein Bachelor bereits für eine Frau entschieden hat, wäre hingegen eine Premiere. Sebastian soll der Produktion laut Bild umgehend mitgeteilt haben, dass er seine Traumfrau gefunden habe und keine weiteren Dates mehr wahrnehmen wolle. Der 33-jährige Fitnesscoach und sein Mitstreiter Tim waren erst vor wenigen Tagen als die neuen Rosenkavaliere vorgestellt worden.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / beatseb Sebastian Paul von "Die Bachelors" 2026

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz von "Die Bachelors" 2026

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