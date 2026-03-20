Eric Danes Tod: Rebecca Gayheart teilt ein bewegendes Video

Rebecca Gayheart (54) erinnert mit einer besonders emotionalen Geste an ihren verstorbenen Ehemann Eric Dane (†53). Die Schauspielerin teilte jetzt auf Instagram ein bewegendes Video, in dem sie private und öffentliche Momente aus Erics Leben zusammenträgt. Unterlegt hat Rebecca den Clip mit dem Song "Fake Empire" von The National. In der Bildunterschrift fand sie nur wenige, aber sehr klare Worte: "Es gibt keine Worte. All unsere Liebe für immer – deine Mädchen." Der berührende Post folgt nur wenige Tage, nachdem Eric bei der "In Memoriam"-Rubrik der diesjährigen Oscars nicht erwähnt worden war, wie Entertainment Weekly berichtet.

Die Bilderstrecke zeigt Eric in verschiedenen Lebensphasen – mal im Anzug auf Events, mal in lässigen Momenten mit Rebecca und den gemeinsamen Töchtern Billie und Georgia. Unter dem Beitrag sammelten sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Beileidsbekundungen und liebevolle Kommentare aus der Promiwelt. Schauspielkollegin Charisma Carpenter (55) schrieb: "Bis zum Ende geschaut. Ich sende Liebe an dich, deine Mädchen, deine Familie und all seine Fans, auf die er mit seinem außergewöhnlichen Talent und seiner Ausstrahlung einen unauslöschlichen Eindruck gemacht hat." Auch Realitystar Cynthia Bailey (59) und Nachwuchsdarstellerin Ariana Greenblatt hinterließen tröstende Worte für die Familie. Eric, der durch seine Rolle als Dr. Mark "McSteamy" Sloan in Grey's Anatomy weltweit bekannt wurde, war im Februar im Alter von 53 Jahren nach einem Kampf gegen ALS gestorben.

Für viele Fernsehzuschauer ist Eric untrennbar mit dem Serienuniversum verbunden – und genau darauf ging Schöpferin Shonda Rhimes (56) nun ein. Im Gespräch mit Entertainment Tonight erklärte sie, warum Eric im Oscar-Gedenksegment fehlte: "Nun, er ist kein Filmstar, weißt du?" Sie betonte, dass die Academy dort vor allem Kinogrößen ehre und ergänzte, sie könne die Oscars deshalb nicht kritisieren. Stattdessen blickt die Autorin bereits auf die Emmys: Dort, so Shonda, werde Eric so gewürdigt werden, wie es seiner Bedeutung für das Fernsehen entspreche. Gleichzeitig fand sie sehr persönliche Worte für den verstorbenen Darsteller: Eric sei ein "wunderbarer, großzügiger Mensch" gewesen und sein Tod ein großer Verlust für die "Grey's-Anatomy"-Familie und alle, die ihn gekannt haben. Rebecca, die sich nach der Trennung weiter eng mit Eric um die beiden Töchter gekümmert hatte, zeigt mit ihrem Instagram-Clip nun, wie stark das Band der Familie auch nach seinem Tod bleibt.

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Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Juni 2015

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Imago Eric Dane mit seinen Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine bei der Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Los Angeles, 2024

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern Billie und Georgia in Paris