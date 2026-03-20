Shonda Rhimes verteidigt Oscars-Ausschluss von Eric Dane

Shonda Rhimes (56) hat sich zur Entscheidung der Academy geäußert, Eric Dane (†53) nicht in das "In Memoriam"-Segment der Oscars aufzunehmen. Bei der Vanity-Fair-Party, die im Anschluss an die Preisverleihung am 15. März stattfand, verteidigte die Produzentin den Entschluss. "Nun ja, er ist kein Filmstar, wissen Sie?", erklärte Shonda gegenüber Entertainment Tonight. Sie sei überzeugt, dass Eric bei den Emmys so gewürdigt werden würde, wie es ihm zustehe. Die Oscar-Zeremonie hatte zahlreiche Stars geehrt, die im vergangenen Jahr verstorben waren, darunter Rob (†78) und Michele Reiner (†70), Diane Keaton (†79) und Robert Redford (†89).

Shonda betonte weiter, dass man den Oscars keinen Vorwurf machen könne, da sie sich auf Filme konzentrierten. "Es gab so viele Menschen, die wir verloren haben, aber Eric war einzigartig im Fernsehen und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie bei den Emmys mit ihm machen", führte die Schöpferin von Grey's Anatomy aus. Obwohl Eric vor allem für seine Rolle als Dr. Mark Sloan, alias McSteamy, in der Krankenhausserie bekannt ist, wirkte er auch in 19 Kinofilmen mit, darunter "X-Men: Der letzte Widerstand", "Marley & Ich", "Valentinstag" und "Bad Boys: Ride or Die".

Eric war im Februar im Alter von 53 Jahren an der Nervenkrankheit amyotrophe Lateralsklerose gestorben, nachdem er knapp ein Jahr zuvor seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht hatte. Während die Entscheidung der Academy, ihn nicht in der TV-Übertragung zu zeigen, für Empörung bei Fans sorgte, hatte Erics Familie bereits zuvor Verständnis für die Situation gezeigt. Auch die "Grey's Anatomy"-Stars hatten ihrem verstorbenen Kollegen nach seinem Tod bewegende Tribute gezollt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Shonda Rhimes und Eric Dane Collage

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Getty Images Shonda Rhimes bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, 15. März 2026

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Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan