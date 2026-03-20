Aus diesem Grund kehrte Hape Kerkeling Italien den Rücken

Hape Kerkeling (61) spricht offen über den Grund, warum er Italien endgültig den Rücken kehrte. In einem Interview mit dem Magazin stern erzählt der Entertainer, der viele Jahre regelmäßig mehrere Monate im Süden verbracht hatte, von tief sitzenden Erfahrungen. Als schwuler Mann habe er dort eine Form der alltäglichen Ausgrenzung erlebt, die er irgendwann nicht mehr ertragen konnte. "Ich wurde in Italien als schwuler Mann so diskriminiert, dass ich dort nicht mehr sein wollte", berichtet Hape.

Hape schildert, dass die Anfeindungen für ihn keine Einzelfälle waren, sondern eine ständige Belastung. Die Situation fasst er als "tagtägliche" Erfahrung zusammen und findet klare Worte: "Das war unterirdisch. Italien ist nicht auf der Höhe der Zeit." Besonders skeptisch blickt der TV-Star dabei auf die aktuelle Regierung um Giorgia Meloni (49). "Jede Kooperation mit der Regierung unter Meloni ist ein Schritt in die falsche Richtung", lautet sein hartes Urteil. Im Vergleich dazu empfindet er skandinavische Länder als deutlich entspannter im Umgang mit queeren Menschen, während er Deutschland "irgendwo dazwischen" verortet. Auch hier spüre man nach seiner Beobachtung noch subtile Reaktionen: "In Deutschland werden Augenbrauen hochgezogen. Menschen, die dem nie ausgesetzt sind, begreifen das nicht, aber auch das ist diskriminierend."

Trotz der kritischen Töne betont Hape seine enge Bindung an seine Heimat und das, was sie für ihn bedeutet. "Was ich an diesem Land liebe, ist meine Heimat: das Ruhrgebiet und das Rheinland", erklärt er im Interview. Er hebt dabei das Gefühl der Freiheit hervor, das er hier empfindet: Nach dem Abgrund der deutschen Vergangenheit habe sich ein Land entwickelt, in dem individuelle Entfaltung möglich sei. "Ich kann hier sitzen und laut in die Welt hinausposaunen: Ich bin schwul!", betont der Comedian. Parallel zu diesen ernsten Themen spricht der Publikumsliebling im Interview auch über sein Kino-Comeback als Kultfigur Horst Schlämmer. In "Horst Schlämmer sucht das Glück" schickt Hape den schrägen Reporter des fiktiven "Grevenbroicher Tagblatts" ab dem 26. März auf eine Reise quer durch die Republik, begleitet von Tahnee, Meltem Kaptan (45) und Jochen Busse (85). Bereits 2009 lockte Horst Schlämmer in "Horst Schlämmer – Isch kandidiere" über 1,3 Millionen Menschen ins Kino. Der kauzige Reporter, der 2005 erstmals in der RTL-Sendung "Hape trifft" auftauchte, gehört bis heute zu den beliebtesten Figuren im deutschen Comedy-Fernsehen. Nun dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen freuen.

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Getty Images Hape Kerkeling bei der Aidshilfe Köln Charity-Gala im Musical Dome Cologne, 1. Dezember 2025

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Getty Images Hape Kerkeling, Entertainer

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Florian Seefried / Getty Images Horst Schlämmer bei den German Film Awards 2009