Hinter der Kamera: Das ist Horst Schlämmers Assistentin Anna

Hape Kerkeling (61) ist mit seiner Kultfigur Horst Schlämmer zurück auf der großen Leinwand. In der neuen Komödie "Horst Schlämmer sucht das Glück" begibt sich der stellvertretende Chefredakteur des Grevenbroicher Tageblatts auf eine Deutschlandreise, um das Glück seiner Mitmenschen aufzuspüren und darüber einen Kinofilm zu drehen. Begleitet wird er dabei von der jungen Kamerafrau Anna, die mit ihrem Handy und gelegentlich einer Drohne seinen Weg dokumentiert. Ihr Gesicht bleibt im Film als Running Gag stets verborgen – doch im echten Leben steckt hinter der mysteriösen Assistentin die Schauspielerin und Fotografin Laura Thomas.

Laura ist bislang vor allem auf Theaterbühnen zu sehen gewesen und pflegt eine besondere Verbindung zu Hapes Werk. Zwischen 2023 und 2025 widmete sie sich in ihrem Podcast "Minutenweise kein Pardon" ausführlich der Analyse von Hapes Kino-Einstand "Kein Pardon", wie kino.de berichtet. Mit ihrer Rolle in "Horst Schlämmer sucht das Glück" schließt sich für die Schauspielerin nun ein ganz persönlicher Kreis. Neben Laura ist in dem Film auch Comedienne Tahnee Schaffarczyk (34) zu sehen, die in ihrer ersten Hauptrolle in einem Kinofilm die fiktive Schauspielerin Gaby Wampel verkörpert.

Tahnee nutzt ihre Rolle, um zahlreiche Fernsehklassiker der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zu parodieren. Die Figur Horst Schlämmer, die Hape wie eine Art Befreiung betrachtet, zeigt sich im Film sehr angetan von der fiktiven Schauspielerin und schaut sich deren Werk immer wieder zur Entspannung an. Neben Tahnee schlüpft Hape in verschiedene Rollen, darunter auch die der LKW-Fahrerin Roswitha, die Horst und Anna auf ihrer Reise nach München mitnimmt. "Horst Schlämmer sucht das Glück" ist seit dem 26. März 2026 in den deutschen Kinos zu sehen.

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Imago Laura Thomas und Hape Kerkeling bei der Premiere von "Horst Schlämmer sucht das Glück"

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Imago Laura Thomas bei der Premiere von "Horst Schlämmer sucht das Glück"

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Getty Images Hape Kerkeling bei der Aidshilfe Köln Charity-Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025