Nach Kino-Comeback: Neue Idee für Horst-Schlämmer-Film

Horst Schlämmer ist zurück auf der großen Leinwand: In "Horst Schlämmer sucht das Glück" zieht der stellvertretende Chefredakteur des Grevenbroicher Tageblatts seit dem 26. März 2026 mit seiner Herrenhandtasche quer durch Deutschland, um dem verlorenen Lächeln im Land auf die Spur zu kommen. Vom Tresen der Stammkneipe bis auf den Marktplatz – Horst sucht Antworten und Begegnungen. In einem Interview mit dem Onlineportal kino.de deutete er jetzt augenzwinkernd an, wohin ihn seine nächste Mission führen könnte: Er würde sich gerne mal als Christkind versuchen.

Über die Idee, in einem Weihnachtsfilm aufzutreten, sagte Horst: "So einen schönen, familiären Christmas-Movie, weißte? Wo alle sich verstehen und vertragen." Er scherzt außerdem, dass er sich selbst bestens als Christkind für einen neuen Film eignen würde. Noch ist völlig offen, ob der Weihnachtsfilm tatsächlich in Produktion geht – sicher ist nur, dass sich Fans erst einmal auf sein aktuelles Leinwand-Comeback freuen können.

Hinter der Kultfigur steht Comedian Hape Kerkeling (61), der Horst Schlämmer seit vielen Jahren immer wieder zum Leben erweckt und ihn zum festen Bestandteil der deutschen TV- und Kinolandschaft gemacht hat. Mit dem kauzigen Reporter hat der Entertainer eine Figur geschaffen, die trotz aller Überzeichnung nahbar wirkt: Horst träumt von seinem Feierabend mit Stammlokalkneipe, TV-Klassiker und Bedienung Gaby Wampel und hält gleichzeitig der Gesellschaft mit trockenem Humor den Spiegel vor. Viele Zuschauer verbinden mit ihm unvergessliche Auftritte im Fernsehen und seine legendären Sprüche. Dass Horst nun mit einem modernen Kinoabenteuer zurückkehrt, knüpft für viele Fans an frühere Erinnerungen an – und zeigt, wie eng Hape und seine Kultfigur bis heute miteinander verbunden sind.

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Florian Seefried / Getty Images Horst Schlämmer bei einer Pressekonferenz

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Getty Images Horst Schlämmer, 2009 in Berlin

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Florian Seefried / Getty Images Horst Schlämmer bei den German Film Awards 2009