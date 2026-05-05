Robert Downey Jr.: Dieser Drehtag war für ihn ein Alptraum

Robert Downey Junior (61) gilt heute als einer der größten Stars Hollywoods – doch der Weg dahin war mit Schlaglöchern übersät. In einem Interview mit dem Magazin Esquire erinnerte sich der Schauspieler nun an einen Drehtag, der zu den schlimmsten seines Lebens zählt. Es handelt sich um den Dreh zu dem FSK-18-Film "Natural Born Killers" aus dem Jahr 1994, in dem er einen exzentrischen Fernsehmoderator namens Wayne Gale spielt. Der entscheidende Moment: Eine wichtige Szene wurde kurzfristig vorverlegt – und Robert befand sich gerade in einem denkbar schlechten Zustand.

Wie der Schauspieler berichtet, war er an jenem Tag in der Stadt unterwegs gewesen und hatte ordentlich getrunken. Dann kam der Anruf: Er sollte in zwei Stunden am Set erscheinen. Dort würde man dann eine von Roberts wichtigsten Szenen drehen. "Bis zum heutigen Tag war das eine der demütigendsten Benachrichtigungen, die ich je erhalten habe, denn es war eine siebenseitige Szene. Ich kam am Set an und war absolut nutzlos", schilderte er im Interview. Die Rettung kam in Form einer mysteriösen Spritze: "Ich bekam dann eine therapeutische Injektion von 'B12-Vitaminen' – ich setze das jetzt einfach in Anführungszeichen, kursiv und unterstrichen, mit Fragezeichen auf beiden Seiten. Ich habe in meinem Leben noch nie so schöne neun Stunden erlebt."

Roberts persönliche Turbulenzen jener Jahre beschränkten sich längst nicht auf einzelne Drehtage. In den späten 1990ern eskalierte sein Alkohol- und Drogenproblem so weit, dass er mehrfach verhaftet wurde und mehrere Monate in Gefängnissen sowie Entzugskliniken verbrachte. Trotz allem lieferte er in "Natural Born Killers" unter der Regie von Oliver Stone (79) eine eindrucksvolle Leistung ab. Der Film erzählt die Geschichte des Mörderpaares Mickey und Mallory, gespielt von Woody Harrelson (64) und Juliette Lewis (52), die quer durch Amerika ziehen und wahllos Menschen töten. Roberts Comeback gelang schließlich Jahre später – unter anderem mit einer Oscarnominierung für "Chaplin" hatte er früh bewiesen, wozu er fähig ist, bevor er als Iron Man im Marvel Cinematic Universe zur Legende wurde.

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Getty Images Robert Downey Jr. im April 2024 in L.A.

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Getty Images Robert Downey Jr. bei den Oscars 2024

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