Kaulitz-Brüder klären auf: Kein Hate gegen Sarah Engels

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) haben sich in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" nun zu den Schlagzeilen geäußert, wonach sie gegen Sarah Engels (33) schießen würden. Nachdem die Zwillinge sich in einer früheren Folge enttäuscht über den Ausgang des ESC-Vorentscheids gezeigt hatten, interpretierten einige Medien ihre Aussagen als Seitenhieb gegen die Sängerin, die Deutschland beim Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird. "Dann habe ich gelesen, wir schießen gegen Sarah Engels. Das stimmt doch überhaupt nicht", stellte Bill nun klar. Die beiden betonten, dass ihre Worte verdreht worden seien und sie lediglich ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht hätten, dass ihr The Voice-Schützling Malou Lovis Kreyelkamp sich nicht durchsetzen konnte.

Tom erklärte dazu: "Da werden einem wieder die Worte im Mund umgedreht." Sie hätten den Vorentscheid nicht einmal angeschaut und nur gesagt, dass sie sich gefreut hätten, wenn Malou zum ESC gefahren wäre. "Malou ist natürlich super. Wir lieben Malou, sie ist ja auch unsere Künstlerin", ergänzte Bill. Der Tokio Hotel-Sänger machte unmissverständlich deutlich: "Ich schieß' überhaupt nicht gegen Sarah Engels. Ich wünsch' ihr ganz viel Glück. Ich hoffe, die kommt ganz weit. Sie hat auch einen super Song und kann auch super singen. Das macht die schon." Auch Tom stimmte dieser Einschätzung zu und wünschte Sarah alles Gute für den Wettbewerb.

Für die Klarstellung der beiden Musiker zeigte sich Sarah dankbar. Die 33-Jährige teilte den entsprechenden Ausschnitt aus dem Kaulitz-Podcast auf Instagram und kommentierte: "Schlagzeilen ≠ Wahrheit. Klingt natürlich besser, daraus eine Geschichte zu drehen. Kennen wir doch alle. Aber Danke, fürs Klarstellen, ihr zwei." Die ganze Aufregung war entstanden, nachdem Tom sich Ende Februar enttäuscht darüber geäußert hatte, dass Malou beim Vorentscheid nicht gewonnen hatte. Die 27-Jährige hatte zuvor die 13. Staffel von The Voice of Germany im Team der Tokio-Hotel-Stars gewonnen, konnte sich beim ESC-Vorentscheid jedoch nicht gegen Sarah durchsetzen.

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

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Frederic Kern / Future Image / Action Press Tom und Bill Kaulitz mit ihrem "The Voice of Germany"-Talent Malou