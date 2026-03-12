Gartenunfall: Thore Schölermann trägt jetzt Augenklappe

Thore Schölermann (41) musste nach einem schmerzhaften Vorfall im heimischen Garten eine Augenklappe anlegen. Der Moderator habe sich am Montagvormittag beim Werkeln einen Stock ins Auge geschlagen, wie er seinen Fans am Dienstag in einer Instagram-Story mitteilte. Doch anstatt sich über das Missgeschick zu ärgern, machte der 41-Jährige das Beste aus der Situation und verwandelte die medizinische Notwendigkeit in einen witzigen Partnerlook mit seinem vierbeinigen Begleiter Rudi. Unter dem Motto "geteiltes Leid ist halbes Leid" besorgte Thore kurzerhand auch für seinen Hund eine schwarze Augenklappe, damit die beiden zusammen den neuen Look tragen können. Auf Instagram postete er ein Foto von sich und seinem Hund mit den passenden Accessoires.

In seinem Beitrag auf der Plattform zeigte sich Thore humorvoll über die Situation und schrieb: "In guten wie in schlechten Zeiten ... unser Rudi ..." Den "neuen Style" möge der Vierbeiner allerdings noch nicht so sehr, erklärte der Schauspieler seinen Followern. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Wir beide, einst sportlich und vorzeigbar ... Heute nagt das Alter an uns und das ist gut so! Wir werden zusammen grau, mein Freund!" Damit bleibt Thore seiner sympathischen Art treu, auch unangenehme Situationen mit Humor zu nehmen. Mit der Aktion bewies er einmal mehr, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt.

Rudi ist längst mehr als nur Motiv auf Thores Handy – der Vierbeiner taucht seit Jahren regelmäßig in seinen Posts auf und ist treuer Begleiter, ob beim Spazieren oder daheim im Grünen. Abseits der Bildschirme hat Thore sich jüngst ein weiteres Standbein aufgebaut: Anfang des Jahres übernahm er als Franchisenehmer alle drei McDonald's-Filialen in Aachen und führt dort rund 120 Mitarbeiter. Der Schritt soll ihm neben der TV-Arbeit geregeltere Zeiten für die Familie ermöglichen. In der Moderation schraubte Thore zuletzt ohnehin zurück: 2024 verabschiedete er sich von "taff", Ende 2025 verkündete er seinen Ausstieg bei The Voice Kids – dem Hauptformat The Voice of Germany bleibt er weiterhin erhalten. Persönliche Einblicke wie der jüngste Augenklappen-Moment zeigt er dennoch regelmäßig – oft mit einem Augenzwinkern und an Rudis Seite.

Instagram / thoreschoelermann Thore Schölermann mit seinem Hund Rudi, März 2026

Imago Thore Schölermann bei den GQ Men of the Year Awards, November 2025

Imago Thore Schölermann und Oliver Pocher bei der Wiedereröffnung einer McDonald’s-Filiale in Essen, 2025