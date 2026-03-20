Bradley Cooper nimmt "Ocean's"-Prequel selbst in die Hand

Bradley Cooper (51) könnte beim geplanten Prequel zu "Ocean's Eleven" gleich in mehrere Rollen schlüpfen – als Regisseur und Hauptdarsteller. Damit würde er nicht nur vor der Kamera zu sehen sein, sondern das gesamte kreative Steuer des Projekts übernehmen. Hintergrund des Personalkarussells ist der überraschende Ausstieg von "Twisters"-Regisseur Lee Isaac Chung. Bradley wäre damit sein direkter Nachfolger auf dem Regiestuhl. "Bisher gibt es noch keine Verträge, aber das Ziel ist, noch in diesem Jahr zu drehen", postete Insider Matthew Belloni auf X. Margot Robbie (35) ist bereits fest als Star des Films gesetzt. Das Prequel soll als LuckyChap-Produktion – Margots eigene Produktionsfirma – realisiert werden, was zeigt, wie sehr auch sie persönlich hinter dem Projekt steht.

Der Film soll zeitlich vor den Ereignissen des Kassenhits von 2001 angesiedelt sein, in dem George Clooney (64) als charmanter Gangster Danny Ocean ein Trio von Las-Vegas-Casinos gleichzeitig ausraubte – an der Seite von Größen wie Matt Damon (55), Brad Pitt (62) und Julia Roberts (58). Margot und Bradley könnten die Eltern von Danny und seiner Schwester Debbie (Sandra Bullock, 61) spielen. Die bestehende Drehbuchvorlage stammt von Autorin Carrie Solomon, die zuletzt den Netflix-Film "A Family Affair" schrieb – doch sollte Bradley die Regie übernehmen, ist davon auszugehen, dass er das Skript nach seinen eigenen Vorstellungen umschreiben würde. Denn Bradley ist bekannt dafür, seine Projekte bis ins kleinste Detail selbst zu gestalten: Sein Regiedebüt "A Star Is Born" bewies eindrucksvoll, dass er weit mehr ist als nur ein Schauspieler.

Parallel arbeitet Warner Bros. auch an einem direkten Sequel zur ursprünglichen Trilogie. George höchstpersönlich bestätigte, dass "Ocean's 14" tatsächlich kommt – und das mit der kompletten Originalbesetzung. Gegenüber Variety verriet er: "Irgendwie hat mich der Gedanke, dass wir zwar zu alt sind, um das zu tun, was wir früher getan haben, aber immer noch schlau genug, um zu wissen, wie man mit etwas durchkommt, einfach angesprochen." Das Budget sei bereits genehmigt worden, und man befinde sich aktuell in der Planungsphase, um einen konkreten Drehstart festzulegen. Für Fans der Reihe könnte 2027 also ein großartiges Jahr werden.

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Getty Images Bradley Cooper, Dezember 2025

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Getty Images Margot Robbie, März 2026

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United Archives GmbH Brad Pitt und George Clooney in "Ocean's Eleven", 2001