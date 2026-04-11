Gigi Hadid genießt entspannte Stiefmama-Momente mit Lea

Gigi Hadid (30) hat sich in New York von ihrer fürsorglichsten Seite gezeigt. Das Model verbrachte kürzlich gemeinsam mit ihrem Freund Bradley Cooper (51) und dessen neunjähriger Tochter Lea Zeit vor Bradleys Stadthaus im West Village in Manhattan. Die Fotos zeigen Gigi strahlend an der Seite der Kleinen – ein echter Stiefmama-Moment. Dabei hatte der Tag für sie etwas weniger entspannt begonnen: Bereits am Dienstag war Gigi in Pennsylvania in einen kleinen Auffahrunfall verwickelt worden, nicht weit entfernt vom Familienanwesen in New Hope.

Wie der Instagram-Account Towns of Bucks County in einem Video zeigte, reagierte Gigi auf den Vorfall jedoch völlig gelassen. Sie lächelte für ein Selfie mit dem anderen Fahrer, und Zeugen berichteten, sie habe sich "unglaublich nett verhalten" und die nötigen Informationen ausgetauscht. Davon offenbar unbeeindruckt, genoss sie kurz darauf den Ausflug mit Bradley und den Kindern in New York, wie Daily Mail berichtet. Neben Leas soll dabei auch Gigis fünfjährige Tochter Khai Hadid Malik dabei gewesen sein – gemeinsame Ausflüge der Patchwork-Familie sind offenbar keine Seltenheit.

Gigi und Bradley lernten sich im Oktober 2023 auf einer Kinderparty kennen und machten ihre Beziehung im Mai 2025 auf Instagram offiziell. Lea entstammt Bradleys früherer Beziehung mit dem russischen Model Irina Shayk (40), die nach vier Jahren im Jahr 2019 endete. Gigis Tochter Khai ist das Kind aus ihrer Beziehung mit dem Sänger Zayn Malik (33), mit dem sie sich nach einer gemeinsamen Zeit auf und ab im Jahr 2021 trennte. Laut Berichten koordinieren Gigi und Zayn ihre Sorgerechtszeiten "Monate im Voraus" – besonders wichtig, da Zayn demnächst auf Tournee geht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Hadid im März 2024

Anzeige Anzeige

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai, September 2025