Dakota Norris ehrt im Netz seinen verstorbenen Vater Chuck

Große Trauer in Hollywood: Dakota Norris findet nach dem Tod seines berühmten Vaters rührende Worte im Netz. Der Sohn von Chuck Norris (†86) meldet sich nun auf Instagram zu Wort und teilt dort mehrere gemeinsame Fotos mit der Action-Legende. "Du warst der beste Vater, den Gott mir jemals hätte schenken können, und der großartigste Mann, den ich je gekannt habe. Egal, was ich durchgemacht habe, du warst immer für mich da", schreibt er. Fans aus aller Welt reagieren mit Beileidsbekundungen und tröstenden Kommentaren auf den offenen Einblick in Dakotas Trauer.

Der 24-Jährige erinnert sich daran, dass Chuck ihm jeden einzelnen Tag sagte, wie sehr er ihn liebe. "Die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, die Lektionen, die du mich gelehrt hast, und die ständigen Lacher, die wir geteilt haben, werden für den Rest meines Lebens bei mir bleiben", hält Dakota fest. Der Kampfsportler ist der erste aus dem familiären Umfeld, der sich seit der Todesnachricht öffentlich geäußert hat. Unter dem Post finden sich nicht nur trauernde Fans, sondern auch Kommentare von Menschen, die mit der Familie verbunden sind oder selbst mit der Legende gearbeitet haben.

Chuck Norris hinterlässt neben Dakota vier weitere Kinder: Mike, Dina, Eric und Danilee. Die Familie bestätigte seinen Tod kürzlich auf Instagram: "Mit schwerem Herzen teilen wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris am Donnerstagmorgen mit. Wir möchten die Umstände gerne privat halten, aber bitte wisst, dass er im Kreise seiner Familie und in Frieden war." In ihrem Statement betonte die Familie zudem Chucks tiefen Glauben und seine große Hingabe für die Menschen in seinem Umfeld. Auch in Dakotas Zeilen spiegelt sich diese enge Bindung wider.

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Instagram / d.ak.ot.a Chuck Norris und sein Sohn Dakota

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Instagram / d.ak.ot.a Dakota und Chuck Norris, Juni 2020

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