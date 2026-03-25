Joel Madden & Nicole Richies Tochter Harlow heißt jetzt Kate

Joel Madden (47) hat sich erstmals ausführlich zur Namensänderung seiner ältesten Tochter geäußert. Die 18-Jährige, die bei ihrer Geburt den Namen Harlow bekam, geht seit vielen Jahren bereits als Kate durchs Leben – und das aus eigenem Wunsch heraus. Der Musiker sprach jetzt im Podcast "Dumb Blonde" von Moderatorin BunnieXO offen über die Entscheidung seiner Tochter, sich nur noch mit ihrem zweiten Vornamen vorzustellen. Joel und seine Ehefrau Nicole Richie (44) haben neben ihrer Tochter Kate auch noch Sohn Sparrow, der mittlerweile 16 Jahre alt ist. Die Umbenennung ihrer Erstgeborenen wurde im Januar öffentlich, als Nicole zum 18. Geburtstag ihrer Tochter auf Instagram gratulierte und diese mit ihrem neuen Namen Kate taggte.

Im Gespräch erzählte der 47-Jährige, dass seine Tochter diese Entscheidung bereits im Alter von sieben Jahren getroffen habe. "Sie nutzt ihren zweiten Vornamen, seit sie in der ersten Klasse ist. Sie hat es selbst entschieden. Sie ging zur Schule, und eines Tages kamen wir zum Elternabend oder so, und die Lehrerin sagte: 'Kate macht das großartig. Sie ist so nett.' Und wir fragten: 'Wer ist Kate?' Und sie so: 'Ihre Tochter Kate. So hat sie gesagt, dass sie heißt'", berichtete Joel. Die Familie habe zu Hause nachgefragt, und ihre Tochter habe bestätigt, dass sie den Namen bevorzuge. "Es war keine große Sache. Ich fand es cool. Und es gab keine Diskussion", stellte der Good-Charlotte-Frontmann klar.

Für Joel ist es heute ein eindeutiges Zeichen, wer seine Tochter wirklich kennt und wer nicht. "Sie weiß, wenn jemand sie Harlow nennt, kennt die Person sie nicht wirklich. Das ist irgendwie interessant", erklärte er im Podcast. Der Musiker zeigte sich außerdem stolz auf seine beiden Kinder und schwärmte: "Ich sage immer, meine Kinder haben es mir so leicht gemacht, Vater zu sein. Sie sind so unkomplizierte Menschen. Es war kein großes Opfer, ihr Vater zu sein. Für mich fühlt es sich an, als hätte ich ein Geschenk von Gott bekommen, diese Kinder, denn sie sind wirklich cool, unkompliziert, lustig und sie machen mich glücklich." Auch sein Bruder Benji Madden (47), der mit Cameron Diaz (53) verheiratet ist, gratulierte seiner Nichte im Januar zum 18. Geburtstag.

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Getty Images Joel Madden und Nicole Richie, November 2023

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Instagram / nicolerichie Nicole Richie und Tochter Harlow Kate Madden

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Getty Images Joel Madden, Musiker