Demi Lovato cancelt Konzerte für physische Gesundheit

Demi Lovato (33) hat fünf Konzerte ihrer anstehenden "It's Not That Deep"-Tour abgesagt und zeigt damit, wie ernst sie ihre mentale und physische Gesundheit nimmt. Am 10. Februar teilte die Sängerin die Entscheidung über ihre Instagram-Story mit ihren Fans und erklärte, dass sie erkannt habe, sich übernommen zu haben. "Um meine Gesundheit zu schützen und sicherzustellen, dass ich bei jeder Show alles geben kann, muss ich mehr Zeit zum Ausruhen und Proben einbauen", schrieb Demi, die mit dem Disney Channel, der ihr ihre Karriere neben anderen Teenie-Stars wie Miley Cyrus (33) und Selena Gomez (33) ermöglicht hatte, abgerechnet hat. Betroffen sind die Termine in Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas und Denver, die ursprünglich zwischen dem 8. April und dem 8. Mai stattfinden sollten.

Die Tour wird nun am 13. April in Orlando starten und nicht wie ursprünglich geplant bereits Anfang April. "Ich bin so traurig zu sagen, dass ich euch auf dieser Tour nicht mehr sehen kann, und es tut mir so leid für diejenigen, die geplant haben, dort zu sein", erklärte die Musikerin, die mit ihrem Dasein als Kinderstar zuweilen haderte, gegenüber ihren Fans. Käuferinnen und Käufer, die ihre Tickets über Ticketmaster oder AXS erworben haben, erhalten automatisch eine Rückerstattung. Wer über Drittanbieter wie StubHub oder SeatGeek gebucht hat, muss sich direkt an diese Plattformen wenden. Trotz der Absagen wird die Tour bis zum 25. Mai weiterlaufen und unter anderem in Los Angeles, New York City, Boston und Seattle Station machen, bevor sie in Houston endet.

Dass Demi klare Grenzen setzt, ist Teil ihrer persönlichen Entwicklung. In einem Interview mit dem Magazin The Hollywood Reporter sagte sie 2024: "Es fordert seinen Tribut von deinem Körper. Ich bin nicht mehr 15." Die Sängerin hatte in der Vergangenheit offen über Herausforderungen wie ihre Essstörung oder ihre toxischen Beziehungen gesprochen. Bei der Tour wird Demi von der aufstrebenden Künstlerin Adéla begleitet, die als Support-Act auftritt. Trotz der schwierigen Entscheidung zeigte sich die Sängerin optimistisch: "Ich bin so aufgeregt für diese Tour und freue mich darauf, so viele von euch zu sehen, wie ihr mit mir singt!"

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Getty Images Demi Lovato bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

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Getty Images Demi Lovato und Miley Cyrus im April 2009

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Imago Demi Lovato bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025