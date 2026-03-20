"Die Spur"-Doku: Täter war Collien Fernandes wohl ganz nah

Collien Fernandes (44) machte sich im Dezember 2024 im ZDF-Zweiteiler "Die Spur: Deepfake-Pornos – Missbrauch im Netz" gemeinsam mit Investigativjournalistin Marie Bröckling auf die Suche nach dem Täter hinter ihren Fake-Profilen. Die Moderatorin war damals ahnungslos und dokumentierte, wie massiv sie von gefälschter Pornografie betroffen war. "Von mir wurden Deepfakes erstellt. Das heißt, es gibt Menschen, die es so aussehen lassen, als hätte ich Pornofilme gedreht", erklärte sie in der Doku. Dabei berichtete sie auch, dass sich immer wieder Menschen bei ihr melden würden, die Nachrichten von vermeintlichen Profilen von ihr erhielten. Nur 14 Tage nach der Ausstrahlung der Sendung am 11. Dezember soll Collien nach eigenen Angaben erfahren haben, wer angeblich wirklich hinter den Fake-Profilen steckt: ihr damaliger Ehemann Christian Ulmen (50).

In der aktuellen Ausgabe des Magazins Der Spiegel und auf ihrer Instagram-Seite erhebt die 44-Jährige schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler, von dem sie inzwischen geschieden ist. Christian soll sich jahrelang im Internet als sie ausgegeben und teils sexuelle Chat-Kontakte mit fremden Männern in ihrem Namen gehabt haben. Collien spricht dabei von einer "virtuellen Vergewaltigung". Besonders perfide war der Fall von Colliens Fan Dieter, der von einem Fake-Account kontaktiert wurde und 50 Euro überweisen sollte. Heute ist die Schauspielerin überzeugt, dass hinter diesem Profil ihr Ex-Mann steckte. Ende 2025 habe sie Christian in Spanien angezeigt, wie der Spiegel berichtet.

Christians aktuelles Anwaltsteam wies die Berichterstattung des Spiegel über den 50-Jährigen bereits entschieden zurück. "Aus Anlass der aktuellen Spiegel-Berichterstattung zeigen wir an, dass wir ab sofort und allein die presserechtlichen Interessen von Christian Ulmen vertreten. Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig", hieß es in einer offiziellen Mitteilung laut dem Presseportal. Die Anwälte kündigten an, rechtliche Schritte gegen das Magazin einzuleiten. Collien und Christian waren lange Zeit ein bekanntes Paar in der deutschen Unterhaltungsbranche. Die beiden haben gemeinsam eine Tochter, Christian hat insgesamt drei Kinder. Auf Anfragen zum aktuellen Fall reagierten bisher weder Collien noch Christian persönlich. Für Christian gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

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Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin

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Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen, 2017

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