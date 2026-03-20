Eric Stehfest meint: Franzi war für Edith "das Feindbild"

Eric Stehfest (36) und Edith Stehfest (30) traten als bereits getrenntes Paar bei Promis unter Palmen an – und das TV-Experiment sollte noch emotionaler werden als gedacht. Denn mit dabei war auch Realitystar Franziska Temme (31), mit der Eric nach den Dreharbeiten der Show anbandelte. Für Edith war diese Entwicklung zunächst alles andere als einfach zu verarbeiten, wie Eric jetzt in einem Interview mit Ramon Wagner auf YouTube verriet. "Nee, das ging für Edith erst mal überhaupt gar nicht klar. Für Edith war Franzi ja einfach die Verräterin, die dieses doppelte Spiel im Format gespielt hat. Deshalb war Franzi für Edith erst mal das Feindbild", erklärte der Schauspieler offen.

Doch mit der Zeit entspannte sich die angespannte Situation zwischen den beiden Frauen. "Das hat dann im Nachhinein, als wir schon lange zu Hause waren, irgendwann geklärt", berichtete Eric weiter. Wann genau dieser Moment war, könne er jedoch nicht mehr sagen. Eine Rolle bei der Entspannung der Lage könnte auch gespielt haben, dass Edith selbst kurzzeitig einen neuen Partner hatte. "Das Problem ist ja auch: Edith war ja kurze Zeit glücklich mit diesem einen Typen, was ja dann auch wieder in die Hose gegangen ist. Aber ich glaube, dadurch, dass sie kurz mit jemand anderem glücklich gewesen ist, war es für sie dann auch okay, wenn ich glücklich bin", fasste Eric die Situation zusammen.

Edith hatte sich in einem früheren Interview bei Ramon Wagner bereits zu der Annäherung zwischen Eric und Franzi geäußert und dabei eine überraschend gelassene Haltung gezeigt. Die Schauspielerin und Mutter von zwei gemeinsamen Kindern mit Eric hatte betont, den Flirt ihres Ex-Mannes zu akzeptieren. Eric und Edith hatten sich nach mehrjähriger Ehe getrennt, stehen aber weiterhin im engen Kontakt, um ihre beiden Kinder gemeinsam großzuziehen.

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Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Februar 2026

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

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Imago Edith Stehfest, November 2024