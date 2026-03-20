Ex-Basketballspieler begeistert bei "Wer wird Millionär?"

Vladimir Bogojevič, Co-Trainer von Alba Berlin, war am Montag bei Wer wird Millionär? zu Gast und erspielte sich dabei stolze 64.000 Euro – den größten Gewinn des Abends. Der 49-Jährige, der zwischen 1997 und 2000 selbst für Alba spielte, überzeugte in der RTL-Quizshow mit seinem Wissen, machte Moderator Günther Jauch (69) aber gleichzeitig mit seiner stoischen Ruhe fast wahnsinnig. "Sie machen mich wahnsinnig mit ihren Pausen. Ich denke immer, um Gottes willen, der hat überhaupt keine Ahnung", gestand Günther. Doch Vladimir ließ sich von der Kritik nicht beirren und beantwortete die Fragen bis zur 8.000-Euro-Marke völlig ohne Joker, wie die Berliner Morgenpost berichtet.

Richtig spannend wurde es bei der 64.000-Euro-Frage, bei der gefragt war, in welchem Film die Protagonisten nach New Orleans zum Mardi Gras fahren wollen. Das Publikum stimmte mit knapper Mehrheit von 48 Prozent für "Easy Rider", auch der Telefonjoker Bastian Omokoko, ein ehemaliger Basketball-Profi, konnte nicht weiterhelfen. Vladimir entschied sich dennoch für diese Antwort und lag richtig. Bei der anschließenden 125.000-Euro-Frage über das Thema der meistverkauften deutschen Zeitschriften stieg er dann aus – eine weise Entscheidung, denn sein Bauchgefühl "Klatsch und Tratsch" war falsch, die richtige Antwort lautete "Fernsehprogramm".

Vladimir, der in den 1990er-Jahren aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland kam, in Gießen zum Profi reifte und mit Alba dreimal Deutscher Meister wurde, arbeitet seit 2015 als Trainer beim Hauptstadtklub und gilt im Trainerteam von Pedro Calles als eher besonnener Typ. Für Vladimir war die Teilnahme an der Show auch eine finanzielle Entscheidung. "Wäre ich Trainer bei einem Fußballverein, hätte ich mich möglicherweise nicht für diese Sendung beworben", erklärte er – schließlich fließt der Gewinn direkt in den Hausbau der Familie. Allerdings ist er nicht der erste bekannte Kandidat, der seinen Kontostand bei "Wer wird Millionär?" aufbessern wollte. In der Vergangenheit nahm auch ein bekannter Comedian an der Show teil.

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Imago Vladimir Bogojevič im Spiel Alba Berlin gegen Gladiators Trier, 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"