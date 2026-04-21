Keine WWM-Millionenfrage: Zuschauer schalteten einfach ab

Bei Wer wird Millionär? ist es am Montagabend beinahe zu einem Millionengewinn gekommen, doch kurz vor der entscheidenden Frage entschied sich der Kandidat, lieber auf Nummer sicher zu gehen und die Sendung mit 500.000 Euro zu verlassen. Trotzdem stellte Moderator Günther Jauch (69) die Millionen-Frage noch in der Sendung, nur eben ohne den Kandidaten. Das Publikum vor den Bildschirmen ließ sich das Spektakel jedenfalls nicht entgehen: Die TV-Quoten der RTL-Quizshow waren laut DWDL sehr stark – allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt.

Besonders interessant ist ein Blick auf die Einschaltkurve des Abends, die Daten des Analysetools All Eyes on Screens liefert. Demnach schalteten in den ersten zehn Minuten der Sendung stetig mehr Zuschauer ein – offensichtlich angelockt von der Aussicht auf einen möglichen Millionengewinn. Als dann aber feststand, dass die große Summe nicht fallen würde, verließen einige das Programm. Der Einbruch war so stark, wie man ihn beim Privatfernsehen sonst nur nach dem Start eines Werbeblocks kennt. Günther gelang es im weiteren Verlauf jedoch gut, das Publikum wieder abzuholen. Zusätzlich profitierte die Sendung gegen 21:45 Uhr vom Ende eines Krimis im ZDF, was die Kurve erneut ansteigen ließ. Nach 22:30 Uhr verabschiedeten sich dann viele Zuschauer Richtung Bett.

Doch nicht nur die Zocker-Entscheidung sorgte in der vergangenen Woche für Gesprächsstoff rund um "Wer wird Millionär?". Günther hatte in einer Ausgabe mit Kandidatin Annabelle Robbins über Stadttauben gesprochen und dabei viele Zuschauer auf die Palme gebracht. Für die Tiere nutzte Günther die Worte "Ratten der Lüfte" und schob nach, dass er Menschen, die Tauben füttern, prinzipiell "verachte". Später freute er sich im Studio sogar hörbar über die Antwortoption "Taubentöter" – ein Moment, der zwar Gelächter auslöste, im Netz aber für heftige Kritik sorgte.

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RTL Günther Jauch, November 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

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RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"