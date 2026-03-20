Filialleiter berichtet bei WWM von Ekel-Fund im Supermarkt

Ben Farkaš aus Solingen war in der am Montagabend ausgestrahlten Folge von Wer wird Millionär? zu Gast und sorgte mit einer unappetitlichen Geschichte aus seinem Berufsalltag für Aufsehen. Der 39-Jährige ist Filialleiter bei einer großen Discounterkette und hat mit einem Kollegen ein kurioses Hobby entwickelt. Die beiden schicken sich gegenseitig Fotos der skurrilsten Fundstücke aus ihren Filialen und liefern sich so einen Wettbewerb, wer die bizarrste Entdeckung der Woche präsentieren kann. Moderator Günther Jauch (69) zeigte sich sichtlich amüsiert von dieser Challenge und wollte natürlich wissen, was Ben zuletzt gefunden hatte. Die Antwort sollte ihn und das Studiopublikum jedoch nachhaltig schockieren, wie teleschau berichtet.

Der Filialleiter erzählte, dass er kürzlich zwischen Kühlregal und Europalette ein weißes Stück Stoff entdeckt hatte. Zunächst hielt er es für ein Spucktuch eines Babys und griff in die Ecke. Doch dann erkannte er das wahre Ausmaß seines Fundes: Es handelte sich um eine riesige benutzte Baumwollunterhose mit brauner Bremsspur. Im Studio wurde sogar ein Beweisfoto eingeblendet, auf dem zu sehen war, wie Ben die Unterhose mit einem langen Stab entsorgte. "Das kann doch nicht sein!", rief Günther ungläubig aus. Von wem das unappetitliche Fundstück stammte, konnte nicht geklärt werden. Doch das war nicht die einzige Ekelstory in letzter Zeit. Bereits in der vorherigen Woche hatte Luke Rothfuchs das Studio mit einer schaurigen Anekdote über eine Ratte in der Toilette aufgemischt.

Bei den Quizfragen schlug sich Ben zunächst wacker, benötigte jedoch für die 4000-Euro-Frage bereits zwei Joker. Auch bei den beiden folgenden Fragen setzte er jeweils einen Joker ein und sicherte sich so die Gewinnsumme von 16.000 Euro. Danach stieg er aus, weil er die Antwort nicht wusste. Zum Abschied hatte Ben noch eine besondere Bitte an Günther: Seine Tochter werde in sechs Jahren volljährig und habe ihn gebeten, dass Günther so lange durchhalten solle, dann würde sie die Sendung übernehmen.

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RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"