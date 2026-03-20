"Geht mir besser": Natasha Lyonne teilt Update nach Rückfall

Natasha Lyonne (46) meldet sich mit einem ehrlichen Update zurück und verkündet: Es geht ihr wieder besser. Fast drei monate ist es inzwischen her, dass die 46-jährige Schauspielerin im Januar ihren Rückfall in die Alkohol- und Drogenabhängigkeit öffentlich gemacht hatte – nach fast zehn Jahren Abstinenz. Am Donnerstag wandte sie sich auf der Plattform X erneut an ihre Fans und teilte ihnen mit, wie es ihr inzwischen geht: "Ich bin stolz zu berichten, dass dieses Kind viel besser zurechtkommt und wieder auf den Beinen ist", schrieb die "Poker Face"-Darstellerin.

Besonders dankbar zeigte sich Natasha gegenüber den Menschen, die in dieser schwierigen Zeit an ihrer Seite standen: "Ich möchte den Recovery-Communities und den Fans danken, die zu mir gehalten haben und so unterstützend waren", erklärte die Schauspielerin weiter. Zudem betonte sie, dass sie ihre Reise zum jetzigen Zeitpunkt lieber privat halten möchte. Dennoch freue sie sich darauf, ihre Erfahrungen, Kraft und Hoffnung zu teilen, sobald es sich richtig anfühle. "Mein Herz ist bei allen, die jemals so etwas durchmachen", schrieb sie zum Abschluss. Die Fans reagierten laut Just Jared mit aufmunternden Worten und lobten Natasha dafür, dass sie so offen mit ihren Kämpfen umgeht.

Im Januar hatte die Orange Is the New Black-Darstellerin in einer Serie von Beiträgen auf X öffentlich gemacht, dass sie nach langer Nüchternheit wieder mit ihrer Sucht zu kämpfen hat. "Die Genesung ist ein lebenslanger Prozess. Alle, die damit zu kämpfen haben, denkt daran, dass ihr nicht allein seid", hatte sie damals geschrieben. Die gebürtige New Yorkerin war in der Vergangenheit bereits offen mit ihren persönlichen Herausforderungen umgegangen und hatte sich selbst als "destruktive Person" bezeichnet. In einem früheren Interview mit dem Magazin People hatte sie über ihre Entscheidung gesprochen, mit dem Rauchen aufzuhören, und erklärt, dass dies für sie bedeutete, sich vollständig auf das Leben einzulassen und ein teilnehmendes Mitglied der Gesellschaft zu werden.

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Getty Images Natasha Lyonne, Schauspielerin

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Getty Images Natasha Lyonne, Schauspielerin

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Getty Images Natasha Lyonne im Mai 2025