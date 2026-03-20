Hoppla: Deutschlehrerin scheitert bei WWM an Literaturfrage

Johanna Waskewitz aus Quedlinburg wollte bei Wer wird Millionär? zeigen, was sie draufhat. Die Deutschlehrerin meisterte die ersten Fragen locker und kam ohne einen einzigen Joker bis zur 1.000-Euro-Frage. Doch dann wurde es ausgerechnet bei einer Frage zu ihrem Fachgebiet brenzlig: "Festgemauert in der Erden steht laut Schiller ...?" – zur Auswahl standen "der Turm", "die Farm", "der Schirm" und "die Form". Die Kandidatin wusste bei der Frage zu Schillers bekanntem Gedicht "Das Lied von der Glocke" nicht weiter und musste erstmals einen Joker einsetzen. Doch es zeigte sich schnell, dass auch das Publikum bei der Literaturfrage nicht sicher war, wie Moviepilot berichtet.

Die Abstimmung fiel denkbar knapp aus: Nur 52 Prozent entschieden sich für "der Turm", während 42 Prozent für "die Form" stimmten. "Schlimmer geht's nicht!", kommentierte Moderator Günther Jauch (69) das Ergebnis. Johanna war sichtlich verunsichert und fragte nach, ob sie nun einen weiteren Joker einsetzen solle. Die Antwort des Moderators war unmissverständlich: "Pf! Ich bin raus." Die Deutschlehrerin entschied sich schließlich, der Mehrheit des Publikums zu vertrauen und tippte auf "der Turm". Ein folgenschwerer Fehler, denn die richtige Antwort wäre "die Form" gewesen. Damit fiel sie von 1.000 Euro auf nur noch 500 Euro zurück.

Der missglückte Auftritt der Lehrerin löste laut Focus online eine breite Diskussion aus. Während einige User Verständnis zeigten und auf die Stresssituation vor laufenden Kameras sowie darauf hinwiesen, dass "Das Lied von der Glocke" längst nicht mehr zum verbindlichen Lehrplan gehört, sahen andere darin ein alarmierendes Zeichen für sinkende Bildungsstandards. Johanna selbst zeigte sich nach ihrer falschen Antwort erstaunlich gefasst und kommentierte die Situation lediglich mit den Worten: "Das ist schade." Die Kandidatin arbeitet als Förderschullehrerin, wo klassische Literatur im Unterrichtsalltag eine eher untergeordnete Rolle spielt. Schon in der vergangenen Woche hatte bei "Wer wird Millionär?" ein ganz ähnlicher Patzer für Aufsehen gesorgt, als ein Arzt bei einer Medizinfrage scheiterte.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator