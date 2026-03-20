KI-Vorwurf: Drohen Gloria-Sophie Burkandt Konsequenzen?

Gloria-Sophie Burkandt (27), die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59), gerät erneut in die Schlagzeilen. Diesmal geht es um schwere Vorwürfe, die Model Veranika Sudzilouskaya, genannt Vera, gegen sie erhebt. Die 27-Jährige soll mehrere Fotos des Mannequins ohne deren Erlaubnis verwendet und ihr eigenes Gesicht mithilfe künstlicher Intelligenz auf Veras Körper gesetzt haben, bevor sie die Bilder auf Instagram veröffentlichte. Das berichtet das Magazin Bunte, das die mutmaßliche KI-Manipulation aufgedeckt haben will. Gloria soll ihr vermeintliches Opfer zudem auf der Social-Media-Plattform blockiert haben, offenbar um den Bildklau zu vertuschen.

Vera erklärt im RTL-Interview, erst ihre aufmerksamen Follower hätten sie auf die verdächtigen Schnappschüsse aufmerksam gemacht. Für das Model ist der Fall nach eigener Darstellung klar: Sie erkennt auf den Aufnahmen ihren Körper, nur mit dem Gesicht von Gloria darüber. Bunte will zudem herausgefunden haben, dass die vermeintlichen KI-Bilder auf echte Fashionfotos von Vera zurückgehen. Die blonde Schönheit kündigt deshalb an, ihre Anwälte einzuschalten und juristische Schritte zu prüfen. Sollte sich der Verdacht eines unerlaubten Bild- oder KI-Einsatzes bestätigen, könnten Gloria laut RTL Konsequenzen wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen drohen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gloria mit ihren Bildern für Aufsehen sorgt. Die Tochter des CSU-Politikers arbeitet daran, sich in der Modelbranche einen Namen zu machen und teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag auf Social Media. In der Vergangenheit gab es bereits Diskussionen unter ihren Followern, die bei manchen Posts irritiert nachfragten, ob die Fotos bearbeitet worden seien. Gloria hat sich bisher nicht öffentlich zu den aktuellen Vorwürfen geäußert.

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Instagram / gloriasophieee Gloria-Sophie Burkandt, Model

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ActionPress Gloria-Sophie Burkandt im Oktober 2021 in Berlin

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actionpress Markus Söder und Gloria-Sophie Burkandt

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