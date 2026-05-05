Beatrice Eglis Körper wurde schon als Teenagerin bewertet

Beatrice Egli (37) hat offen über die Schattenseiten ihres frühen Ruhms gesprochen. Obwohl sie erst 2013 durch den Sieg bei Deutschland sucht den Superstar einem breiten Publikum bekannt wurde, stand sie schon deutlich früher im Rampenlicht – und das hatte seinen Preis. Gegenüber Stern erzählt die Sängerin: "Ich bin schon früh in Fernsehsendungen aufgetreten und habe dadurch bereits als Teenager erfahren müssen, dass über mich, über mein Erscheinungsbild, über meinen Körper geurteilt wird." Die Teilnahme an der Castingshow sei für sie ein einschneidendes Erlebnis gewesen: "Es gibt diese ganz bestimmten Momente, die alles verändern, das war so einer. Für mich gibt es das Leben davor und das danach."

Mit den Urteilen von außen hat Beatrice im Laufe der Zeit ihren eigenen Weg gefunden. "Ich kann die äußeren Einflüsse nicht ändern, aber die Art und Weise, wie ich damit umgehe", erklärt sie im Interview. Diesen Ansatz hat sie auch auf ihre Karriereentscheidungen übertragen. So beendete sie ihre eigene Fernsehshow aus freien Stücken auf einem Höhepunkt: "Ich fand alles, was wir gemacht haben, grandios, wir hatten tolle Quoten, es war eine meiner besten Shows und anschließend habe ich gesagt: Jetzt ist es, glaube ich, vorbei."

Als Vorbild in Karrierefragen nennt Beatrice die Schlagersängerin Paola Felix. Besonders beeindruckt hat sie, wie diese den Abschied von der Bühne gestaltet hat: "Allein die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören – Paola hat das großartig gemacht, auf dem höchsten Niveau hat sie selbst entschieden", sagt sie. Für Beatrice ist das eine Haltung, die sie sich zum Leitbild genommen hat: "Das ist absolut essentiell: Immer selbst zu entscheiden, seinen eigenen Weg zu gehen." Paola, die in den 1970er und 1980er Jahren zu den bekanntesten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum gehörte, hatte sich nach ihrer aktiven Karriere vor allem durch ihre langjährige Moderationstätigkeit beim Schweizer Fernsehen einen Namen gemacht.

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Getty Images Beatrice Egli bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

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Getty Images Beatrice Egli in der "Die Beatrice Egli Show", Dezember 2025

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Getty Images Barbara Schöneberger und Paola Felix bei "Verstehen Sie Spaß?"