Photoshop-Fail? Markus Söders Tochter erntet harte Kritik

Gloria-Sophie Burkandt (25) ist nicht nur als Tochter des CSU-Politikers Markus Söder (57) bekannt, sondern arbeitet aktuell daran, sich in der Modelbranche einen Namen zu machen. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilt die Beauty regelmäßige Einblicke in ihren Alltag als angehendes Model. Ein aktueller Beitrag auf Instagram-Threads bietet ihren Followern einen seltenen Anblick: Gloria-Sophie posiert bei einem Event an der Seite ihres Vaters. "Die erste Liebe einer Tochter...", betitelt Gloria-Sophie das Papa-Tochter-Bild. Ihre Community scheint wenig begeistert von dem raren Schnappschuss des Duos. "Warum sieht das so gephotoshoppt aus?", fragt ein irritierter Nutzer unter dem Post und fügt ein paar Clown-Emojis hinzu.

Das ist nicht der einzige Kommentar, der sich um Gloria-Sophies mutmaßliche Photoshop-Skills dreht. "Wie hart willst du dein Gesicht bearbeiten? Gloria-Sophie: 'Ja'", stellt ein anderer User fest. Spätestens bei der Betrachtung des Originalfotos, das einige unter dem Beitrag teilen, fällt auf: Das Gesicht der 24-Jährigen ist stark bearbeitet. "Das sieht aus, als hätte er sich eine hübsche junge Freundin mit AI ins Bild bearbeitet", merkt ein Nutzer an und witzelt: "Schatz, wenn du die FaceApp benutzt, dann gönn doch deinem Papa auch bisschen was davon." Viele können gar nicht verstehen, warum Gloria-Sophia nicht zu ihrem natürlichen Aussehen steht, und betonen, dass sie auch ohne die ganzen Filter "wunderschön" sei.

Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit sind bei Markus und Gloria-Sophie rar gesät. Zuletzt zeigte sich das Papa-Tochter-Gespann bei einer Spendengala im Dezember vergangenen Jahres zusammen auf dem roten Teppich. Als das Thema Geschenke zur Sprache kam, gab sich die Tochter des Politikers gegenüber Bild äußerst bescheiden. "Mir ist es immer wichtig, in Kontakt zu sein. Ob ich jetzt ein Armband habe, eine Tasche oder sonstiges, das ist mir so egal", betonte die brünette Schönheit. Markus schien Gloria-Sophies Aussage allerdings nicht ganz bestätigen zu können und stellte schmunzelnd klar: "Mein Gefühl ist nach vielen Erfahrungen: Wenn das dann nicht das Richtige war, was man wollte, gab es da schon mal ganz große Enttäuschungen."

Getty Images Gloria-Sophie Burkandt im Juni 2024

Getty Images Gloria-Sophie Burkandt und Markus Söder

Findet ihr die Kritik an Gloria-Sophies Bildbearbeitung gerechtfertigt? Ja, absolut. Sie ist kaum wiederzuerkennen! Nein, ich finde, sie kann mit ihrem Foto machen, was sie möchte. Ergebnis anzeigen



