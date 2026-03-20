Krebs: Patrice Aminatis Arzttermin lief "nicht wie erhofft"

Patrice Aminati (30) hat ihren Followern ein beunruhigendes Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben. Die Moderatorin, die an schwarzem Hautkrebs erkrankt ist, berichtete auf Instagram über einen Arzttermin in der Uniklinik, der am Montag stattgefunden hatte. Zahlreiche Fans hatten sich nach dem bereits angekündigten Termin erkundigt, wie die Untersuchung verlaufen war. In ihrer Story schrieb Patrice: "Danke für Eure lieben Nachfragen ... Leider war das Ergebnis der Untersuchung am Montag nicht wie erhofft..." Nun stehen weitere Blutuntersuchungen sowie eine Magnetresonanztomografie und Computertomografie an. "Ich hoffe und bleibe zuversichtlich. Passt auf Euch und aufeinander auf", fügte die Mama einer Tochter hinzu.

In einer weiteren Story meldete sich Patrice aus dem Auto und sprach über ihre Gedanken nach dem Klinikbesuch. "Ich komme gerade aus der Uniklinik und saß im Wartezimmer und ich sage ja immer mit meiner Mode, celebrate moments. Aber das Leben besteht nicht nur aus Momenten, die man feiern kann", erzählte sie. Ihr Schal trug das Motto noch einmal als sichtbare Botschaft. Die Influencerin erklärte weiter: "Es bedeutet auch, den Moment anzunehmen. Und so nehme ich heute diesen Tag an." Kraft für die schwierige Situation schöpft sie aus der Sonne und schönen kleinen Momenten im Alltag. Eine weitere Story zeigt sie dann gemeinsam mit ihrer Tochter – ihr Fels in der Brandung.

Doch der Kampf gegen den Krebs ist für Patrice nicht nur eine persönliche Herausforderung. Die Moderatorin setzte sich zuletzt in einem Interview mit Bunte dafür ein, dass Krebserkrankte mehr Akzeptanz in der Gesellschaft erfahren. "Krebskranke werden oft stigmatisiert, die bekommen kurz Mitleid, und dann sollen sie sich bitte aus der Öffentlichkeit rausnehmen", erklärte sie. Patrice betonte, dass Menschen mit Krebs genauso zur Gesellschaft gehören und ihr Leben nicht verstecken müssen. "Wir Krebskranke haben einen Platz in der Gesellschaft, wir sind Eltern, wir sind Liebende, wir dürfen Hobbys haben und wir dürfen uns auch herausputzen", sagte die Influencerin und richtete so einen Appell für mehr Offenheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrice Aminati im Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Patrice Aminati, November 2025

Anzeige Anzeige