Täglich in Klinik: Patrice Aminati gibt Gesundheitsupdate

Patrice Aminati (30) hat sich bei ihren Followern auf Instagram mit einem Gesundheitsupdate gemeldet. Ihre Worte zeigen deutlich, wie schwer die vergangenen Tage für die Unternehmerin waren. Die Mutter einer Tochter befindet sich aktuell gemeinsam mit ihrer Mama in einem Hotel, um ein bisschen Abstand zu bekommen und neue Kräfte zu sammeln. Der Weg dorthin war allerdings alles andere als leicht. "Ich muss sagen, ich bin gefühlt auf allen Vieren hierher gekrochen, weil es mir so schlecht ging die letzten Tage. Jeden Tag im Krankenhaus war", erzählt sie in ihrer Story.

Inzwischen geht es Patrice aber spürbar besser. Sie genießt Spaziergänge, Sonnenstrahlen, ausreichend Schlaf und regelmäßige Saunabesuche. "Ich merke von Tag zu Tag, wie es mir besser geht. Wir haben viel gegessen, viel geschlafen, sind viel in der Sauna", berichtet sie mit einem Lächeln im Gesicht. Gleichzeitig teilt sie in einer weiteren Story ein Bild von ihrer Ankunft im Hotel – darauf wirkt sie sichtlich erschöpft und gezeichnet. "So kam ich vor zwei Tagen hier an – müde und abgekämpft", schreibt sie dazu.

Vor rund einer Woche hatte Patrice in der SWR-Sendung "Nachtcafé" einen schweren Rückschlag öffentlich gemacht. "Jetzt habe ich gestern Abend den Anruf bekommen: Es ist zurück und Metastasen haben in einigen Organen gestreut", berichtete sie betroffen. Dennoch zeigte sich die Influencerin in dem Gespräch kämpferisch und betonte, dass sie trotz der schlechten Phase weiterhin positiv bleiben wolle. Der schwarze Hautkrebs, gegen den sie seit mehr als drei Jahren kämpft, gilt als unheilbar, doch Patrice erklärte, dass es bei ihrer Behandlung vor allem um Lebensverlängerung gehe. "Eigentlich hat man mir gesagt, dass ich letzte Weihnachten schon nicht mehr erleben werde und ich sitze immer noch hier", erzählte sie entschlossen.

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im März 2025

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Januar 2026

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