Unter Tränen: Erschöpfte Patrice Aminati will "weiterleben"

In einer emotionalen Instagram-Story hat sich Patrice Aminati (30) mit Tränen in den Augen an ihre Community gewendet und dabei sehr persönliche Einblicke in ihren aktuellen Gesundheitszustand geteilt. Die 30-Jährige leidet an schwarzem Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium, eine Heilung ist nicht mehr möglich. Die laufenden Therapien sollen ihr mehr Zeit verschaffen – doch der Weg dahin kostet sie enorme Kraft. "Ich wollte euch einfach nur sagen, dass ich euch sehr lieb habe und dass nicht jeder Tag gut ist und dass ich die Therapie wohl nicht gut vertrage, aber irgendwie einfach gerne weiterleben möchte", sagt sie sichtlich erschöpft in dem Video.

Trotz allem versucht Patrice, ihren Alltag so gut wie möglich zu meistern. "Ich versuche irgendwie weiterzugehen, immer weiterzuarbeiten, immer weiter zu funktionieren. Das klappt ganz oft gut", erklärt sie in der Story. Gleichzeitig versteckt sie jedoch auch die schwierigen Momente nicht: Die letzten zwei Tage habe sie im Bett gelegen und geschlafen. Mit viel Empathie richtet sie sich außerdem an ihre Follower und nimmt sie damit unter die Arme: "Ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr nicht weiterarbeiten könnt oder nicht die Kraft habt für irgendwas. Weil das habe ich auch ganz oft nicht."

Seit sie ihre Erkrankung öffentlich gemacht hat, teilt Patrice ihren sehr persönlichen Weg mit ihrer Community. Die Influencerin, die am 27. April ihren 31. Geburtstag feiert, lässt ihre Follower dabei sowohl an starken als auch an schwachen Momenten teilhaben. Anfang April teilte sie die schlechte Neuigkeit, dass ihr Krebs gestreut habe. "Jetzt habe ich gestern Abend den Anruf bekommen: Es ist zurück und Metastasen haben in einigen Organen gestreut", erklärte sie zu Gast bei "Nachtcafé". Trotz der aktuell "schlechten" Phase sei sie dennoch "positiv gestimmt", gab sie ermutigend zu verstehen.

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im April 2026

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Imago Patrice Aminati

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