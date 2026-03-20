Oliver Pocher nennt Vorwürfe gegen Christian "Karriereende"

Oliver Pocher (48) meldet sich mit deutlichen Worten zu den schweren Vorwürfen gegen Christian Ulmen (50) zu Wort. Im Gespräch mit RTL spricht er über die Anzeige, die Ex-Frau Collien Fernandes (44) gegen den Schauspieler erstattet hat. "Das sind natürlich massive Vorwürfe, die da Collien Christian gegenüber äußert. Und ehrlicherweise, wenn das jemand so deutlich auch mit Klarnamennennung macht, das in Zusammenarbeit mit dem Spiegel, so herausgehauen wird, die werden ja schon wissen, was sie tun", erklärt Oliver dem Sender. Der Comedian geht davon aus, dass an den Vorwürfen "schon das ein oder andere stimmt", und prophezeit Christian ein dramatisches Schicksal: "Dann wird das jetzt natürlich das Karriereende von Christian Ulmen."

Für Oliver steht fest, dass Christian kaum eine Chance haben wird, sich von den Vorwürfen zu erholen – selbst wenn für ihn bisher noch die Unschuldsvermutung gilt. "Also wenn deine Frau mit der Nummer um die Ecke kommt, und das ist ja an Absurdität fast nicht zu überbieten, dann wird es schwer, aus dieser Nummer wieder rauszukommen", führt der Entertainer weiter aus. Er zeigt sich überzeugt davon, dass Collien nicht leichtfertig gehandelt hat: "Sie wird schon wissen, mit wem und wie sie es macht. Sie werden sie sicher anwaltlich beraten haben." Oliver ist sich sicher, dass die 44-Jährige "lange überlegt" haben wird, bevor sie den Schritt in die Öffentlichkeit wagte.

Christian hat sich nach der Berichterstattung des Magazins Der Spiegel juristischen Beistand geholt. In einer offiziellen Mitteilung der Anwaltskanzlei Schertz Bergmann erklärte Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Schertz laut dem Presseportal: "Aus Anlass der aktuellen Spiegel-Berichterstattung zeigen wir an, dass wir ab sofort und allein die presserechtlichen Interessen von Christian Ulmen vertreten. Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig." Christians vorherige Anwälte hatten bereits erklärt, der Spiegel-Artikel enthalte viele Unwahrheiten. Für Christian gilt die Unschuldsvermutung.

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Andreas Rentz/Getty Images, Matthias Nareyek / Freier Fotograf / Getty Images Collage: Oliver Pocher und Christian Ulmen

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Imago Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2018

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