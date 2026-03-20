Sarah Michelle Gellar warnt die Fans vor "Buffy"-Reboot-Leak

Sarah Michelle Gellar (48) hat sich zu dem geleakten Drehbuch des abgesetzten "Buffy the Vampire Slayer"-Reboots geäußert und appelliert eindringlich an die Fans, sich das Material nicht anzusehen. Die Schauspielerin sprach am Mittwoch bei Page Six Radio über das gescheiterte Projekt "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale", das von Hulu nicht weiterverfolgt wurde. Während die Moderatoren der Show äußerten, sie hofften, dass die Fans irgendwann den geleakten Pilotfilm sehen könnten, widersprach Sarah dieser Ansicht vehement und erklärte, warum niemand sich das unfertige Material ansehen sollte.

Die 48-Jährige machte deutlich, dass Pilotfolgen grundsätzlich nie in ihrer ursprünglichen Form ausgestrahlt würden und lediglich als Arbeitsinstrument dienen. Sarah verwies dabei auf den Original-Pilot von "Buffy", der ebenfalls eine ganz andere Willow-Darstellerin hatte und sich stark von der späteren Serie unterschied. Besonders problematisch sei zudem, dass die kursierende Version des Drehbuchs "tatsächlich nicht korrekt" sei. "So etwas ist wirklich bedauerlich, und ich bitte die Fans: Wenn ihr Drehbücher seht oder etwas durchsickern seht – schaut es euch nicht an. Denn ihr bekommt nicht unsere Vision und all das mit", appellierte die Schauspielerin. Das Shooting-Skript des Piloten, das anderem dem Magazin Variety vorlag, zeigte die Figur Buffy kaum und gab ihr nur eine einzige Zeile am Ende der Episode.

Sarah äußerte sich in dem Interview auch dazu, warum sie einen Verantwortlichen für die Absetzung der Show öffentlich kritisiert hatte. "Normalerweise bin ich nicht diejenige, die alles ausspricht, aber in diesem Fall ist es für diese Fans mehr als nur eine Show. Es ist in unserer DNA. Und ich denke, es verdient Respekt", erklärte sie ihre Beweggründe. Die Serie "Buffy the Vampire Slayer" lief ursprünglich von 1997 bis 2003 und machte Sarah zum Star. Für die Fans der Kultserie war das Reboot ein lang erwartetes Projekt gewesen, dessen Einstellung für große Enttäuschung sorgte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar bei "Ready Or Not 2: Here I Come" während des SXSW 2026 in Austin, Texas

Anzeige Anzeige

Getty Images / Hulton Archive Sarah Michelle Gellar als Buffy

Anzeige Anzeige

Online USA / Getty Images Der Cast von "Buffy – Im Bann der Dämonen"