Sein Vermächtnis: Diese Summe erbt Chuck Norris' Familie

Action-Legende Chuck Norris (†86) ist tot – und mit ihm verliert Hollywood einen seiner Kultstars. Der Schauspieler, der am 19. März 2026 im Alter von 86 Jahren starb, hinterlässt seiner Familie ein beeindruckendes Vermögen von umgerechnet rund 61 Millionen Euro. Dieses Millionen-Erbe speist sich laut oe24 aus seinen Kinoerfolgen, seinen TV-Hits wie der Kultserie "Walker, Texas Ranger" sowie einer ganzen Reihe cleverer Geschäftsprojekte. Auf seiner weitläufigen Lone Wolf Ranch in Texas entstand zudem ein lukrativer Familienbetrieb, der nun ebenfalls in die Hände seiner Hinterbliebenen übergeht. Der Kampfsportler, der einst als Karate-Champion begann und sich bis an die Spitze der Actionwelt kämpfte, hinterlässt damit nicht nur Filmgeschichte – sondern auch ein beachtliches finanzielles Vermächtnis.

Den Grundstein für seinen Erfolg legte Chuck Norris in den 70er-Jahren mit "Way of the Dragon" an der Seite von Bruce Lee. In den 80ern festigte er seinen Status mit "The Delta Force" und der "Missing in Action"-Reihe, bevor er mit "Walker, Texas Ranger" zum TV-Quotengarant wurde. Acht Staffeln lang spielte er den kompromisslosen Gesetzeshüter Cordell Walker – eine Rolle, die ihm nicht nur Kultstatus, sondern auch üppige Gagen einbrachte. Parallel nutzte er seinen Namen für Werbedeals mit Marken wie Toyota und T-Mobile und gründete mit Ehefrau Gena auf ihrer texanischen Ranch die Firma CForce Bottling – ein Unternehmen für gefiltertes Wasser, das nun Teil des Familienerbes ist.

Abseits von Filmsets und Geschäftsterminen spielten für Chuck sein Glaube und sein soziales Engagement eine zentrale Rolle. Der überzeugte Christ gründete 1992 die Organisation "Kickstart Kids", mit der er Zehntausende Jugendliche über Kampfsport an Werte wie Disziplin, Respekt und Selbstvertrauen heranführte. Die Lone Wolf Ranch war dabei nicht nur Firmensitz, sondern auch familiärer Rückzugsort, an dem der 86-Jährige mit seiner Frau und seinen Kindern leben und arbeiten konnte. Dort entstanden viele seiner Projekte, dort empfing er Gäste, und dort wuchs das Imperium, das seine Familie nun weiterführt. Auch ohne ihn bleibt die Ranch das Herzstück seines Lebenswerks – ein Ort, an dem Karriere, Glaube und Familie zusammenkamen.

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Instagram / chucknorris Chuck Norris mit seiner Familie, April 2023

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Getty Images Chuck Norris, Oktober 2003

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