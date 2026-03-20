Spanische Justiz gibt Update nach Collien Fernandes' Anzeige

Der Oberste Gerichtshof der Balearen hat sich nun erstmals offiziell zu den Ermittlungen gegen Christian Ulmen (50) geäußert. Wie eine Sprecherin auf Anfrage von t-online jetzt mitteilte, sei das Ermittlungsverfahren gegen den Schauspieler bereits am 2. Dezember 2025 eingeleitet worden. Die zuständige "Abteilung für Gewalt gegen Frauen" am Bezirksgericht Palma leite die Untersuchungen gegen den 50-Jährigen. Gerichtssprecherin Agnès Antich Andreu erklärte: "Das Verfahren ist noch im Gange. Das heißt, die Ermittlungen befinden sich in einer sehr frühen Phase und sind vertraulich." Über die Anzeige seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) hatte zunächst das Magazin Der Spiegel berichtet – Christians aktuelles Anwaltsteam erklärte dazu laut Presseportal: "Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig. Wir sind daher auch beauftragt, gegen den SPIEGEL rechtliche Schritte einzuleiten. Es handelt sich zum einen in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zum anderen werden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet." Für Christian gilt die Unschuldsvermutung.

Die spanische Justizbehörde habe zudem bestätigt, dass Collien mehrere Tatvorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhoben habe. "Die Klägerin hat Anzeige wegen mutmaßlicher widerrechtlicher Aneignung des Personenstands, Geheimnisverrats, öffentlicher Beleidigung, wiederholter Misshandlung und schwerer Drohungen erstattet", teilte das Gericht dem Portal mit. Die Behörden würden den Fall aktuell untersuchen. Sobald die Staatsanwaltschaft ihre Einstufung und Anklage vorlege, werde festgestellt, wegen welcher Straftaten konkret gegen den Beschuldigten ermittelt werde, hieß es weiter. Weder Collien noch Christian beantworteten aktuell Anfragen persönlich.

Collien und Christian waren im Januar 2023 gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Moderatorin soll sich bewusst für eine Anzeige in Spanien entschieden haben, da die Gesetzeslage dort härter gegen geschlechtsspezifische Gewalt vorgehe als in Deutschland, heißt es im Bericht vom Spiegel. Bereits 2024 soll sie in Deutschland Anzeige gegen Unbekannt gestellt haben. Das einstige Paar war 2011 vor den Traualtar getreten, aus der Ehe stammt eine gemeinsame Tochter, die heute 13 Jahre alt ist. Seit 2025 sind die beiden geschieden.

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Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes beim Joyn-Launch-Event

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Imago Collien Fernandes, Moderatorin

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