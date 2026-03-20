Tom Holland ohne Ring: Heiratsgerüchte um Zendaya widerlegt?

Tom Holland (29) wurde am 18. März beim Sonnenaufgang auf dem Empire State Building in New York gesichtet, wo er die Veröffentlichung des Trailers zu seinem kommenden Film "Spider-Man: Brand New Day" feierte. Doch bei seinem öffentlichen Auftritt über den Dächern der Metropole fiel den Fans ein wichtiges Detail auf: Auf Fotos, die E!News vorliegen, ist zu sehen, dass Tom keinen Ehering an seiner linken Hand trug. Dies sorgte besonders deshalb für Aufmerksamkeit, weil es seit Wochen hartnäckige Gerüchte gibt, dass er und seine langjährige Partnerin Zendaya Coleman (29) heimlich geheiratet haben sollen. Seine Freundin zeigt sich dagegen seit Anfang März stets mit einem traditionellen Goldring, den sie zusätzlich zu ihrem 5-Karat-Verlobungsring von Tom trägt.

Die Hochzeitsspekulationen nahmen ihren Anfang, als Zendayas langjähriger Stylist Law Roach öffentlich behauptete, die Trauung habe bereits stattgefunden. Seither erscheint die Schauspielerin bei ihren öffentlichen Auftritten bevorzugt in weißen Outfits, darunter sogar ein Brautkleid von Vivienne Westwood (†81). Während Tom sich bislang nicht zu den Hochzeitsnews geäußert hat, reagierte Zendaya auf kokett-ausweichende Art. Als Jimmy Kimmel (58) sie am 16. März in seiner Late-Night-Show auf die Aufregung um ihre angebliche Hochzeit ansprach, erwiderte sie nur: "Wirklich? Ich habe nichts davon gesehen."

Dass die Schauspielerin ihre Lippen zum Thema Hochzeit versiegelt hält, kommt nicht überraschend. Bereits in einem Interview mit dem Mirror im Januar hatte Zendaya betont, wie wichtig ihr und Tom ihre Privatsphäre sei. "Keiner von uns will sich verstecken und nicht unser Leben leben und normale Dinge wie auswärts essen gehen, aber gleichzeitig wollen wir unsere Privatsphäre schützen", erklärte sie dem Magazin. Sie müsse akzeptieren, dass einige Aspekte außerhalb ihrer Kontrolle lägen, aber die Teile, die sie kontrollieren könnten, würden sie vehement beschützen. Trotz der Geheimhaltung ihrer Beziehungsdetails spricht die Darstellerin gerne über die Zusammenarbeit mit Tom am Set. "Er hat diese riesige beruhigende Präsenz, die nicht nur mich, sondern auch jeden, mit dem er arbeitet, entspannt", schwärmte sie und ergänzte: "Ich mag vielleicht etwas voreingenommen sein, aber er ist nicht nur meine Lieblingsperson, er ist auch meine Lieblingsperson, mit der ich arbeite."

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Getty Images Tom Holland, Juli 2025

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ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler