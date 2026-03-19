Diese Tänze erwarten Fans in der dritten "Let's Dance"-Show

Am 20. März steht die dritte Liveshow von Let's Dance an, und die verbliebenen zwölf Paare geben bereits jetzt alles im Training, um die Jury und die Zuschauer von sich zu überzeugen. Jedes Tanzpaar muss eine komplett neue Choreografie präsentieren – und die haben es in sich. Besonders emotional wird es bei Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31), die einen Contemporary zu "Die On This Hill" von Sienna Spyro aufs Parkett legen. Auch Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) wollen mit einem Contemporary zu "Shallow" von Lady Gaga (39) für große Gefühle sorgen und sich dabei von ihrer verletzlichen Seite zeigen. Jan Kittmann, der in der vergangenen Woche mit seinem Slowfox bereits 28 Punkte einheimsen konnte, tanzt diesmal einen Cha-Cha-Cha zu "Mambo Gelato" von Ray Gelato mit seiner Partnerin Kathrin Menzinger (37).

Neben den emotionalen Performances warten auch feurige Rhythmen auf die Promis: Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) setzen auf eine mitreißende Samba zu "Turn Me On" von Kevin Lyttle, während Nadja Benaissa (43) mit Profi Vadim Garbuzov (38) beim Quickstep zu "Fire Under My Feet" über das Parkett wirbeln will. Salsa-Fans kommen gleich doppelt auf ihre Kosten: Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38) tanzen zu "Chica Mejicanita" von Mae Arnette, Esther Schweins (55) und Massimo Sinató (45) zu "La Vida es un Carnaval" von Celia Cruz. Für Disco-Feeling sorgt Gustav Schäfer (37) mit Anastasia Maruster beim Cha-Cha-Cha zu "Boogie Wonderland" von Earth, Wind & Fire. Romantischer wird es bei Bianca Heinicke (33) und Zsolt Sándor Cseke (38) mit einem Langsamen Walzer zu "Come Away With Me" von Norah Jones (46) sowie bei Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) zu "Fascination" von Nat King Cole. Willi Banner (31) und Patricija Ionel (31) heizen mit einem Charleston zu "No Diggity" von Minimatic ein, Milano und Marta Arndt (36) wählen einen Tango zu "Tango de Crueldad" von Yami Safti & Omar Montes.

Vergangene Woche mussten sich die Zuschauer überraschend früh von Vanessa Borck (29) verabschieden. Die Influencerin und ihre Tanzpartnerin Victoria Sauerwald mussten nach der zweiten Show das Feld räumen. Doch statt zu hadern, nahm Vanessa ihr Aus sehr gelassen hin. "Es ist einfach fair. Ich war nun mal die Schlechteste und dann ist das okay", erklärte sie im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig (62). Sogar ein Weiterkommen hätte sich für sie falsch angefühlt. "Es wäre unfair gewesen, wenn ich weitergekommen wäre", gab Vanessa ehrlich zu. Auch Victoria zeigte sich trotz des Ausscheidens voller Stolz über ihre Partnerin. Die Profitänzerin lobte die Entwicklung von Vanessa deutlich: "Sie hat wirklich eine super Steigerung gemacht. Ich bin mega stolz."

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der dritten "Let's Dance"-Show

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RTL / Stefan Gregorowius Alexandru Ionel und Betty Taube bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Vica Sauerwald und Vanessa Borck bei "Let's Dance" 2026

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