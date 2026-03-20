Vergewaltigung änderte Edith Stehfests Blick auf sich selbst

Edith Stehfest (30) spricht jetzt offen über eines der dunkelsten Kapitel ihres Lebens: Sie wurde 2012 als Jugendliche vergewaltigt. Der Täter filmte die Tat, das Video tauchte erst Jahre später auf. In einem aktuellen Interview mit Ramon Wagner auf YouTube erzählt die Reality-TV-Bekanntheit nun von den traumatischen Folgen dieses Verbrechens. "Dass der eigene Körper seitdem nie wieder – also ich konnte mich nicht mehr anschauen. Das war ganz krass, dass ich mich nicht mehr anschauen konnte. Weder auf Fotos, noch auf irgendwas – das ging gar nicht mehr", erklärt Edith. Sie schildert, wie sehr das Erlebte ihr Verhältnis zu sich selbst verändert hatte.

Inzwischen hat die Musikerin einen OnlyFans-Account eröffnet und scheint wieder einen neuen Zugang zu ihrem Körper gefunden zu haben. Sie erklärt, dass sie über diese Plattform herausfinden wollte, ob sie sich selbst als schön empfinden kann. Zuvor habe sie dabei große Unsicherheiten verspürt. "Im nächsten Punkt aber zu sagen: 'Ich lasse mir das nicht nehmen. Von einem Mann, was ich bin. Vielleicht ist das eine Variante, die ich vor einer Therapie niemals hätte machen können, aber nach einer Therapie sagen kann, das ist meins. Ich kann damit machen, was ich möchte, das ist mein Körper'", stellt die 30-Jährige klar. Über ihren OnlyFans-Start verrät sie: "Ist gut angelaufen."

Im gleichen Interview sprach Edith auch über ihre Rolle als junge Mutter. Mit nur 19 Jahren war sie zum ersten Mal schwanger geworden. Auf die Frage, ob sie diesen frühen Zeitpunkt je bereut habe, antwortete die TV-Persönlichkeit entschieden: "Nein, zu früh hatte ich nie das Gefühl. Das war immer mein Plan, dass ich Kinder so früh bekomme." Für Edith war es schon immer ein Wunsch gewesen, die Familienplanung mit 30 abzuschließen und später gemeinsam mit ihren Kindern das Leben zu genießen. "Also mit meinem Sohn safe – mein Sohn findet mich cool", zeigte sich die zweifache Mutter stolz.

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Imago Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Realitystar Edith Stehfest in Frankfurt am Main, 2025

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