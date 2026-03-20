Warum Kerry Washingtons lange Ehe dank der Therapie floriert

Kerry Washington (49) und ihr Ehemann Nnamdi Asomugha (44) gehen seit Jahren gemeinsam zur Paartherapie – und das, obwohl in ihrer Beziehung nicht zwangsläufig etwas im Argen liegt. Die Schauspielerin sprach jetzt offen über diesen ungewöhnlichen Ansatz und erklärte, warum sie und ihr Mann sich bereits frühzeitig für professionelle Unterstützung entschieden haben. "Wir haben mit der Paartherapie angefangen, bevor irgendetwas schiefgelaufen ist, damit wir, falls etwas schwierig wird, bereits eine Kultur haben, wie wir darüber sprechen", verriet Kerry im Podcast "Call Her Daddy".

Die "Django Unchained"-Darstellerin schwärmte zudem im Gespräch mit dem Magazin People von der Therapie: "Ich liebe es. Ich bin besessen von Paartherapie." Für Kerry und Nnamdi ist die Therapie ein Werkzeug, um ihre Kommunikation zu stärken und ein stabiles Fundament für ihre Ehe zu schaffen. "Wir legen einfach alles offen und tun die Arbeit", erklärte die Schauspielerin bei der Premiere ihrer neuen Serie "Imperfect Women" in Los Angeles. Das Paar, das seit 13 Jahren verheiratet ist, hält sein Privatleben ansonsten streng unter Verschluss. Kerry und Nnamdi posten nichts gemeinsam in den sozialen Medien, geben so gut wie keine gemeinsamen Interviews und zeigen sich nur selten zusammen auf roten Teppichen.

Kerry und Nnamdi lernten sich 2009 kennen und heirateten vier Jahre später, im Jahr 2013. Gemeinsam haben die beiden eine elfjährige Tochter namens Isabelle und einen neunjährigen Sohn namens Caleb. Kerry ist außerdem Stiefmutter der Teenie-Tochter, die Nnamdi aus einer früheren Beziehung hat. Die "Scandal"-Darstellerin ist dafür bekannt, ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – umso bemerkenswerter ist es, dass sie nun so offen über einen so intimen Aspekt ihrer Ehe spricht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nnamdi Asomugha mit seiner Frau Kerry Washington in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Kerry Washington im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Nnamdi Asomugha bei den 57. NAACP Image Awards, Februar 2026