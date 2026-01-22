Arianas Namen verpatzt: Whoopi Goldberg sorgt für Lacher

Ups, das war wohl nichts! In der neuesten Ausgabe der US-Talkshow "The View" sorgte Whoopi Goldberg (70) für einen unfreiwilligen Lacher. Als sie ihren Gast, den Saturday Night Live-Star Kenan Thompson (47), ankündigen wollte, kam ihr ein Name einfach nicht fehlerfrei über die Lippen. Anstatt den Mega-Star Ariana Grande (32) korrekt zu erwähnen, taufte Whoopi die Sängerin kurzerhand in "Adriana" um. Ihre Co-Moderatorinnen schalteten sofort und korrigierten die Schauspielerin lautstark – doch der Patzer war bereits in der Welt. Whoopi versuchte zwar, die Situation zu überspielen, doch die Quittung für ihren Versprecher folgte prompt.

Kenan Thompson ließ es sich nämlich nicht nehmen, den Patzer direkt wieder aufzugreifen. Während er von der Wicked-Besessenheit seiner beiden Töchter erzählte, baute er einen scherzhaften Seitenhieb ein: Er witzelte, dass seine Mädels im Kino spezielle Popcorneimer gekauft hätten – einen für "Adriana" und einen für Cynthia Erivo (39). Das Publikum bog sich vor Lachen, während eine sichtlich amüsierte Whoopi Goldberg die Hände über dem Kopf zusammenschlug. "Es tut mir leid, Ariana!", rief sie lachend in die Kamera.

Kenan ist nicht nur für seine Arbeit bei "Saturday Night Live" bekannt, sondern auch für seine Rolle als engagierter Vater. Zwar hat er sich von seiner Ehefrau Christina Evangeline getrennt, doch die beiden ziehen dennoch gemeinsam ihre Töchter Georgia und Gianna groß. Ariana ist dabei offenbar ein ständiges Gesprächsthema. In Interviews schwärmt der "Kenan & Kel"-Star immer wieder davon, wie sehr seine Kinder ihre Musik, Filme und bunten Fan-Artikel lieben. Ihre Begeisterung für die "Wicked"-Filme steht dabei besonders im Mittelpunkt.

Getty Images Whoopi Goldberg auf der Pariser Fashion Week im Januar 2025

Getty Images Kenan Thompson im Juni 2019

IMAGO / Landmark Media Ariana Grande und Cynthia Erivo als Elphaba und Glinda in "Wicked"