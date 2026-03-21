Fetisch? Georgina Stumpf lässt Fremden ihre Maniküre zahlen

Georgina Stumpf hat im RTL+-Podcast "The Real Ex-Wives" mit ihrer Co-Moderatorin Charlotte Würdig (47) über ungewöhnliche Anfragen von Verehrern gesprochen. In der aktuellen Folge erzählt die Influencerin, dass ein Fan ihr via PayPal immer wieder Geld für ihre Maniküre schickt. "Wenn ich mich länger nicht melde, schreibt er: 'Warst du schon beim Nägeln machen?'", berichtet sie. Als Gegenleistung erhält er Fotos oder kurze Clips ihrer frisch lackierten Hände und Füße. Ein anderer Verehrer will sogar noch weiter gehen: Er plant einen kleinen Altar, um Georgina meditativ anzubeten – und möchte dafür monatlich zahlen.

Nach Georginas Schilderung sind Summen zwischen 30 und 50 Euro für den spirituellen Altar im Gespräch. Charlotte zeigt für solche Angebote zwar Verständnis, fand die Spanne aber zu niedrig: "Nicht 50 Euro dafür, dass er dich anbeten darf. 140 Euro wären mein Minimum", sagt sie im Podcast. Georgina möchte den Altar-Deal jedoch vorerst nicht annehmen. Sie hat Angst vor negativen Energien. Daher ließ sich die Podcasterin vorsorglich von einer Expertin mit einem Schutzritual absichern.

Georgina ist als Ex-Partnerin von Rapper Sido (45) vielen ein Begriff. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Nach der Trennung hatte sie in der Vergangenheit offen gemacht, dass sie nicht mehr an die große Liebe glaube. Im Alltag zeigt sich die Podcasterin dennoch lebensfroh und nahbar und teilt Einblicke in ihr Leben mit ihrer Community. In "The Real Ex-Wives" sprechen Georgina und Charlotte immer wieder über sehr persönliche Erfahrungen, Freundschaft und Dating – und schaffen damit einen Raum, in dem auch ungewöhnliche Fanbegegnungen wie diese ihren Platz haben.

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Social-Media-Star

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Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real Ex-Wives"

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Juli 2024