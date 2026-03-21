"Großer Schmerz": Eric Stehfest litt unter Trennungsgrund

Eric Stehfest (36) hat jetzt erstmals über die emotionalen Folgen seiner Trennung von Edith Stehfest (30) gesprochen. In einem Interview mit Ramon Wagner auf YouTube offenbarte der Schauspieler, wie sehr ihn das Liebesaus belastet hat. Eric und Edith waren seit 2015 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, bevor sie 2025 das Ende ihrer zehnjährigen Ehe bekannt gaben. "Ich habe auch gedacht, das [die Beziehung] ist für ewig. Es war ein großer Schmerz", erklärte Eric gegenüber Ramon und fügte hinzu: "Ich habe sehr gelitten, dass es nicht gehalten hat."

Der Schauspieler erzählte weiter, dass er sich in den vergangenen Monaten intensiv mit seiner Trauer auseinandergesetzt habe. "Ich habe mich nicht abgelenkt oder bin dem aus dem Weg gegangen, sondern ich habe mich die letzten Monate abgearbeitet an Trauer und Schmerz", berichtete er. Den genauen Trennungsgrund wollte Eric jedoch nicht preisgeben. "Der Grund für die Trennung war so schlimm für mich persönlich, dass ich Zeit gebraucht habe, um zurechtzukommen", sagte er und betonte: "Das Ding ist, ich persönlich kann darüber nicht sprechen, weil ich möchte das Edith überlassen. Ich möchte, dass jeder seine Wahrheit ausspricht, die er möchte." Es gebe aber "triftige Gründe" für die Trennung.

Auf die Frage, ob ein Liebescomeback mit Edith möglich sei, antwortete Eric ausweichend: "Ja – also na ja, was heißt ausgeschlossen? Es hätten wahnsinnig viele Entscheidungen anders getroffen werden müssen und damit war es eigentlich schon fast ausgeschlossen." Edith hatte sich zuvor bereits eindeutiger geäußert und ein romantisches Comeback kategorisch ausgeschlossen. Eine Zusammenarbeit auf beruflicher Ebene könne sie sich jedoch durchaus vorstellen. Die beiden hatten ihre Trennung im September 2025 öffentlich gemacht, nachdem sie eine Dekade lang gemeinsam durchs Leben gegangen waren.

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von Promis unter Palmen im Cinenova Kino in Köln, 04.02.2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

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Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024