Mehr als 30: Knossi verrät Bodycount seiner Verlobten Lia

Knossi (39) und Lia Mitrou sorgen im Netz mal wieder für Gesprächsstoff – und Staunen: In einem aktuellen Twitch-Stream, bei dem der Moderator und die elf Jahre jüngere Influencerin ihren ersten gemeinsamen Song promoteten, packte das Paar plötzlich über Lias Bodycount aus. Vor zahlreichen Zuschauern warf Knossi locker in den Raum, seine Verlobte habe vor ihm bereits mit 36 Männern geschlafen. Lia, die neben ihm im Stream saß, lachte nur und erklärte, mit ihm seien es nun sogar 37. Die Community reagierte im Chat geschockt, die Kommentare überschlugen sich – immerhin war Lia damals zarte 22 Jahre alt.

Im Verlauf des Gesprächs erklärte Knossi, warum ihn die offen diskutierte Vergangenheit seiner Partnerin nicht störe. "Jeder hat ja eine Vergangenheit, jeder hat ja ein Leben. Ich find das völlig okay", so der Entertainer im Stream. Er erzählte zudem, dass die beiden solche Themen schon früh in der Beziehung besprochen hätten. Lia löste die aufbrandende Aufregung schließlich lachend auf: "Ich dachte, die verstehen, dass es Spaß ist. Das waren nämlich 43", scherzte die Influencerin, um noch etwas zusätzliche Verwirrung zu stiften. Kurz darauf stellte das Paar klar, dass die hohen Zahlen nicht ernst gemeint gewesen seien.

Knossi und Lia sind seit mittlerweile sechs Jahren ein Paar und gaben im Sommer 2024 ihre Verlobung bekannt. Gerade zu Beginn ihrer Beziehung hatte das Paar mit Kritik aus der Öffentlichkeit zu kämpfen – vor allem wegen des Altersunterschieds. Als die beiden zusammenkamen, war Lia gerade einmal 22 Jahre alt, während Knossi bereits 33 war. Die 28-Jährige stand damals unter dem Verdacht, sich aus finanziellen Gründen auf die Beziehung mit dem Twitch-Star eingelassen zu haben. Trotz aller Anfeindungen hat sich das Paar jedoch durchgesetzt und teilt mittlerweile auch musikalisch die Bühne.

Anzeige Anzeige

Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Knossi und Lia Mitrou feiern Halloween in der Europa-Park Arena, Oktober 2025