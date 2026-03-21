Missbrauchsvorwürfe: Joseph Duggar scherzte bei Festnahme

Joseph Duggar wirkte auffällig gelassen, als er am 18. März in einem Gefängnis in Arkansas in Gewahrsam genommen wurde. Das Sheriffbüro von Washington County veröffentlichte kürzlich Aufnahmen von der Festnahme des Realitystars, auf denen zu sehen ist, wie er durchsucht und abgetastet wird und seine persönlichen Gegenstände abgibt. Während der Prozedur scherzte Joseph mit einem Deputy und lächelte sogar. Als der Beamte ihn fragte, ob er jemals zuvor in der Haftanstalt gewesen sei, antwortete der 31-Jährige laut People lachend: "Nicht auf dieser Seite." Dem Familienvater wird vorgeworfen, im Jahr 2020 ein neunjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben.

In dem Video ist außerdem zu hören, wie Joseph dem Deputy erklärt, dass sein Bruder bereits im Gefängnis sitze und dort eine "harte Strafe" absitze, ohne jedoch Details zu nennen. Gemeint war damit sein älterer Bruder Josh, der 2021 wegen des Empfangs und Besitzes von Material, das Minderjährige in sexuell expliziten Handlungen zeigt, verurteilt wurde und derzeit eine zwölfjährige Haftstrafe in Texas verbüßt. Während der Aufnahme wird Joseph aufgefordert, seine Schuhe und Socken auszuziehen und dem Beamten die Fußsohlen zu zeigen, um sicherzustellen, dass er nichts Verbotenes einschmuggelt. Am Ende des Videos muss er auch seinen Ehering abnehmen, wobei er seinen Finger einfetten musste, um ihn zu lösen.

Nur einen Tag nach Josephs Festnahme meldete sich sein Bruder Josh aus dem Gefängnis zu Wort und ließ über seinen Anwalt erklären, dass er die Anschuldigungen gegen seinen Bruder für "falsche Vorwürfe" halte. Er betonte gegenüber der Daily Mail: "Er lebt mit der schmerzhaften Realität, wie falsche Anschuldigungen ein Leben zerstören können. Er versteht, wie die gezielte Verfolgung einer Person für Publizität die Wahrheit in sensationsheischende Fiktion verdrehen kann." Laut seinem Anwalt sei Josh "zutiefst betrübt" über die Situation und teile das "Stigma", das nun auch Joseph nach der Festnahme erfahre.

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar

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Imago Josh Duggar, 2021

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