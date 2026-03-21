Prinzessin Kate offenbart: Das wird ihre erste Tat als Queen

Bei einem Besuch auf der diesjährigen Chelsea Flower Show kam Prinzessin Kate (44) ins Gespräch mit Kindern, die dort ein Picknick genossen. Die zukünftige Königin, die eines Tages an der Seite ihres Mannes Prinz William (43) regieren wird, wurde von einem neugierigen elfjährigen Schüler gefragt, was sie als Erstes tun werde, wenn sie Queen wird. Ihre Antwort: gewohnt herzergreifend. "Ich habe sie gefragt, was das Erste ist, das sie tun wird, wenn sie Königin wird, und sie sagte, dass sie Kindern helfen will", verriet der Elfjährige laut Mirror.

Während des Picknicks gesellte sich Kate zu den Schulkindern und beantwortete deren Fragen zum royalen Leben. Dabei erklärte die Prinzessin den jungen Besuchern, dass man hart arbeiten müsse. Seit über drei Jahren trägt Kate bereits den Titel der Prinzessin von Wales, den sie nach der Thronbesteigung von König Charles III. (77) erhielt. Sobald William König wird, wird sie zur Queen aufsteigen und voraussichtlich als Queen Catherine bekannt sein – genau wie Camilla aktuell den Titel Queen trägt. Mit dieser neuen Rolle wird Kate eine noch größere Plattform haben, um sich für die Anliegen einzusetzen, die ihr am Herzen liegen.

Auch William hat sich kürzlich zu seinen Zukunftsplänen für die Monarchie geäußert. In der TV-Serie "The Reluctant Traveller" sprach er mit Schauspieler Eugene Levy (79) darüber, wie wichtig ihm Veränderung ist. "Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Traditionen bestehen bleiben, aber es gibt auch Punkte, an denen man sich die Tradition anschaut und fragt: Ist das heute noch zeitgemäß?", erklärte er. William betonte, dass Veränderung ganz oben auf seiner Agenda stehe – Veränderung zum Guten. "Ich möchte Dinge mehr hinterfragen", sagte er und fügte hinzu, dass Menschen, die zu sehr an der Geschichte hängen, keine Flexibilität hätten. Der Thronfolger machte deutlich, dass er bereit ist, die Monarchie zu modernisieren.

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Imago Prinzessin Middleton beim Kinderpicknick der Chelsea Flower Show in London, 2023

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Imago Prinzessin Middleton mit einer Schülerin, Mai 2023

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten in Windsor, März 2026