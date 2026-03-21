So nennen die royalen Enkel Königin Camilla beim Spitznamen

Innerhalb der royalen Familie gibt es zahlreiche liebevolle Spitznamen, mit denen sich die Mitglieder hinter verschlossenen Türen begegnen. Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) haben auch für ihre Großeltern besonders herzliche Kosenamen. König Charles (77) nennen die drei Geschwister liebevoll "Grandpa Wales", während ihre Urgroßmutter, die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96), von ihnen "Gan-Gan" genannt wurde. Doch der wohl kurioseste Spitzname ist der für Königin Camilla (78): Die royalen Sprösslinge rufen sie schlicht und einfach "Gaga". Damit reiht sich die Königin in eine lange Tradition royaler Kosenamen ein, bei denen formelle Titel zu Hause keine Rolle spielen.

Bei einer Begegnung während der "Royal Variety Performance" im Jahr 2016 verriet Camilla laut The Sun gegenüber Lady Gaga (39), dass ihre Stiefenkelkinder sie "Gaga" nennen würden. Gegenüber der Daily Mail äußerte sich die Königin später zu dem ungewöhnlichen Spitznamen: "Meine eigenen Enkel nennen mich Gaga. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie denken, ich sei es! Es ist lustig, aber immer noch sehr süß." Camilla, die neben den drei Wales-Kindern auch noch fünf leibliche Enkelkinder sowie Archie und Lilibet, die Kinder von Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44), hat, scheint den Namen mit Humor zu nehmen.

Die Tradition ungewöhnlicher Spitznamen zieht sich durch die gesamte königliche Familie. Prinzessin Kate (44) enthüllte einst in einem Interview, dass die verstorbene Queen Elizabeth eine besonders enge Beziehung zu ihren Urenkeln hatte und ihnen stets kleine Geschenke in ihren Zimmern hinterließ, wenn die Familie zu Besuch kam. Auch Prinz William (43) hatte als Kind Schwierigkeiten, "Grandma" auszusprechen, und nannte seine Großmutter deshalb "Gary". Die verstorbene Queen selbst wurde in der Familie "Lilibet" genannt, während die junge Prinzessin Elizabeth ihren Großvater George V einst "Grandad England" nannte. Selbst Prinz George hat mittlerweile seinen eigenen Spitznamen erhalten: Innerhalb der Familie wird er angeblich "PG Tips" oder einfach "Tips" genannt, eine Anspielung auf seine Initialen, die mit der bekannten britischen Teemarke übereinstimmen.

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Getty Images Herzogin Meghan, Queen Consort Camilla, Prinz George, Prinzessin Kate und Charlotte, Gräfin Sophie

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Getty Images Queen Consort Camilla, König Charles und Prinz George bei dem jährlichen Weihnachtsspaziergang

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Getty Images Die britische Königsfamilie im Juni 2015