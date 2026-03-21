"Totaler Sackgang": Eric Stehfest ehrlich über Ediths Exen

Eric Stehfest (36) hat sich nun ausführlich zu den Ex-Partnern seiner früheren Ehefrau Edith Stehfest (30) geäußert. In einem Interview mit Ramon Wagner, das auf YouTube veröffentlicht wurde, sprach der Schauspieler offen darüber, was er von den vergangenen Beziehungen der Reality-TV-Kollegin hält. Immerhin waren Ediths letzte Partnerschaften allesamt von kurzer Dauer – eine endete sogar dramatisch mit einem Polizeieinsatz. "Ja, also, da habe ich ganz klar gesagt: Die Kinder werden ihn auf jeden Fall nicht kennenlernen", erklärte Eric im Gespräch mit Ramon und machte deutlich, dass er seine beiden gemeinsamen Kinder mit Edith von ihrem letzten Freund fernhalten wollte.

Auch über den Partner davor ließ Eric kein gutes Haar. "Der Typ davor war ja auch schon ein totaler Sackgang und da kam es leider Gottes schon zu einer Begegnung. Das bereue ich sehr", gestand der Autor. Umso erleichterter zeigte er sich darüber, dass es zwischen ihrem letzten Ex und den Kindern nie zu einem Treffen kam. Eric verriet zudem, dass er bereits früh ein ungutes Gefühl gehabt habe, weil ihm bestimmte Dinge zu Ohren gekommen seien. "Es sprechen sich auch manche Sachen rum", so der Schauspieler. Dennoch habe er sich zurückgehalten, als er merkte, dass es Edith gut ging, und sich bewusst distanziert.

Die Beziehung zu Ediths letztem Partner Damian Beyert war erst nach der Premiere von Promis unter Palmen öffentlich geworden und eskalierte kurz darauf komplett. Edith hatte damals auf Instagram von einem dramatischen Vorfall berichtet, bei dem sie aus Angst aus ihrem Hotelzimmer geflohen sei und die Polizei gerufen werden musste. Eric und Edith waren jahrelang ein Paar gewesen, bevor sie sich trennten. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder, deren Wohl offenbar stets an erster Stelle steht – wie seine klaren Worte über Ediths Beziehungen zeigen.

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

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Imago Edith Stehfest, November 2024