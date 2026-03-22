Christian Ulmens Anwalt unterstützte Collien in ihrer Doku

Christian Ulmen (50) hat sich den umstrittenen Medienanwalt Christian Schertz zur Unterstützung geholt, nachdem seine Ex-Frau Collien Fernandes (44) schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hat. Die Schauspielerin wirft dem Comedian vor, pornografische Deepfakes von ihr erstellt zu haben und hat Ende vergangenen Jahres Anzeige gegen ihn erstattet. Wie das Magazin T-Online berichtete, teilte Schertz in einem Schreiben mit, dass er ab sofort die Interessen des Schauspielers vertrete und gegen die Berichterstattung des Nachrichtenmagazins Spiegel vorgehen wolle. Außerdem gelte nach wie vor die Unschuldsvermutung für Christian. Die Verbindung des Anwalts zu dem Fall sorgt jedoch für Aufsehen, denn er trat vor einigen Jahren als Experte in der zweiteiligen ZDF-Dokumentation auf, die Collien produzierte, um den Ursprung der kursierenden Deepfakes zu finden. Damals vertrat er noch eine Meinung, die eindeutig gegen die Taten seines neuesten Mandanten sprach.

In der Dokumentation hatte sich der Berliner Jurist eindeutig zu dem Thema positioniert und Deepfakes als "mediale Vergewaltigung" bezeichnet. Er warnte damals, dass auf gefälschte Bilder auch Taten folgen könnten und forderte strengere Gesetze für Sexualstrafdelikte. Deepfake-Pornos seien für die dort gezeigten Frauen "aufgrund der scheinbaren Authentizität furchtbar traumatisierend", erklärte Schertz in der Doku. In seinem aktuellen Schreiben warnte der Anwalt eindringlich davor, die Darstellungen aus der Spiegel-Recherche zu verbreiten, da diese "aus mehreren Gründen rechtswidrig" sei. Seine Kanzlei kennt sich schließlich mit solchen Themen aus – immerhin hat diese in der Vergangenheit schon mehrfach Männer vor Gericht verteidigt, denen sehr ähnliche Dinge vorgeworfen wurden, darunter Rammstein-Frontmann Till Lindemann (63).

Christian und Collien lebten zuletzt als Paar in Spanien und hatten sich Jahre zuvor in der deutschen TV-Landschaft kennengelernt und galten lange als Medienpaar, bevor ihre Ehe zerbrach. Die beiden verbindet eine gemeinsame Tochter, für die Collien in Interviews immer wieder betonte, wie belastend die kursierenden Fake-Pornos und falschen Profile seien. In einer der zurückliegenden Reportagen erzählte die Moderatorin etwa von der Angst, dass das Kind später im Internet auf die manipulierbaren Inhalte stoßen könnte. Obwohl sich einige Kolleginnen des berühmten Ex-Paares für Collien ausgesprochen haben, gilt für ihren Ex-Mann Christian die Unschuldsvermutung.

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Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes, Juni 2019

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Imago Collien Fernandes, Moderatorin

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Getty Images Christian Ulmen im August 2016